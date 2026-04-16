Sujetos protagonizaron ataque contra edificio de OIJ en San Pedro

(cortesía/El operativo se realiza alrededor del edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Foto ANI.)

El operativo se realiza alrededor del edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Foto ANI.

El Organismo de Investigación Judicial (OI), atiende lo que aparente ser un ataque contra uno de sus edificios ubicado en San Pedro de Montes de Oca.

Los hechos sucedieron a eso de las 02:00 a.m. sobre el bulevar de Los Yoses, donde está el inmueble que alberga a la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), el área fue acordonada para que los agentes de inspecciones oculares recolectaran los indicios balísticos que se ubicaron desde unos cincuenta metros antes del edificio, específicamente frente al restaurante Subway.

En la fachada del inmueble se aprecian al menos cinco impactos de bala, aunque el subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, detalló que en el sitio se recogieron siete casquillos de pistola 9 milímetros, que coinciden con los daños detectados en la fachada.

Tres de los cinco impactos dañaron la fachada del edificio del OIJ entre los niveles cinco y seis. (Foto: Christian Montero/Foto: La Nación)

Muñoz explicó que el caso lo asumió la sección de Delitos Varios, al tiempo que descartó que alguna persona o funcionario resultara con heridas por armas de fuego, ”está en investigación a qué se debieron estos accionamientos, si eran dirigidos o si correspondían a algún otro tipo de acciones", dijo el subdirector interino.

El jefe policial agregó que por la hora y la zona donde ocurrieron los hechos, “es usual que en algunos momentos se han dado este tipo de eventos de accionamientos afuera, en vía pública”.

La pesquisa que inició la Policía Judicial pretende determinar la forma en que ocurrió el evento y el posible móvil. “Dichosamente, no causó daños complejos ni tampoco daños de las personas que ahí se encontraban; por la hora, obviamente no teníamos personal en ese momento”, precisó Muñoz.

Una de las balas dañó la mampostería de la fachada del edificio, que se ubica sobre el boulevar de Los Yoses en San Pedro de Montes de Oca. (Foto: Christian Montero/Foto: La Nación)

Sobre si la balacera iba dirigida específicamente hacia el edificio policial, Muñoz respondió que es un “tema que estamos abordando en la investigación. No es la primera vez que en zonas de San José y en los últimos tiempos se han dado accionamientos contra edificios públicos”.

En junio de 2016 ocurrió un hecho similar contra esta misma edificación, cuando varios sujetos que se enfrentaron a balazos impactaron la fachada. En esa oportunidad se descartó que los disparos fueran dirigidos directamente hacia la sede del OIJ.

Ataque contra edificio del OIJ

El miércoles 8 de abril, se reportó un incidente similar cuando se reportó que personas sin identificar, dispararon en múltiples ocasiones contra la fachada de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, en San José, institución declarada Benemérita de la Patria.