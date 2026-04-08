Disparan en múltiples ocasiones contra la Biblioteca Nacional; destruyen cinco ventanales

(MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

Daños provocados a la Biblioteca Nacional por balacera de este miércoles.

Personas desconocidas dispararon en múltiples ocasiones contra la fachada de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, en San José, institución declarada Benemérita de la Patria.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:05 a.m. Los disparos provinieron de un vehículo en movimiento, causando afectaciones visibles en ventanales y marcos estructurales.

“Como resultado del incidente, se reportan al menos cinco ventanales dañados y múltiples impactos en distintos puntos de la estructura. No obstante, las vitrinas y exposiciones ubicadas en el primer nivel no presentan daños", informó el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

Evidencia del daño provocado en la Biblioteca Nacional, ubicada frente al Parque Nacional, en San José. (MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

El personal de seguridad privada alertó de inmediato a las autoridades. Al sitio se hicieron presentes oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). De forma preliminar, se contabilizan al menos siete casquillos, tanto en el interior como en el exterior del inmueble.

Daños por balacera en la Biblioteca Nacional en San José. (MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

“Ante estos hechos, he instruido de manera inmediata la interposición de la denuncia correspondiente y la coordinación con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. La protección de nuestros espacios culturales y del patrimonio documental del país es una prioridad”, afirmó Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.

Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca, presentó la denuncia formal en el OIJ la mañana de este miércoles.

Los disparos quebraron vidrios de la fachada de la Biblioteca Nacional. (MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

Resguardo del patrimonio documental

La Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano fue fundada en 1888 y declarada Institución Benemérita de la Patria mediante la Ley N.° 10060.

La institución sostiene que mantiene especial vigilancia sobre las condiciones del acervo bibliográfico.