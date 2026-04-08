Sucesos

Disparan en múltiples ocasiones contra la Biblioteca Nacional; destruyen cinco ventanales

El ataque provino de un vehículo en movimiento

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Por Esteban Oviedo
Daños provocados a la Biblioteca Nacional por balacera de este miércoles.
Daños provocados a la Biblioteca Nacional por balacera de este miércoles. (MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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