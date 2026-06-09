Sucesos

Oficial de la Policía Municipal de Desamparados recibe disparo en el rostro durante asalto

Víctima recibió un impacto de bala en su pómulo izquierdo. El sospechoso se llevó el arma y se dio a la fuga

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Por Libia Solano Meza
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El oficial de policía recibió un disparo en el rostro. Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo (IStock)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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