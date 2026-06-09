Oficial de la Policía Municipal de Desamparados recibe disparo en el rostro durante asalto

El oficial de policía recibió un disparo en el rostro. Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo

Un oficial de la Policía Municipal de Desamparados resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el rostro durante un aparente intento de asalto mientras custodiaba la Villa Olímpica del cantón.

El sospechoso presuntamente forcejeó con el funcionario para quitarle su arma de reglamento, le disparó y luego huyó del lugar.

La Cruz Roja confirmó que el oficial fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

La oficina de prensa del municipio confirmó a La Nación que se trata de un hombre identificado como Loaiza Coto de 63 años.

El funcionario tiene 29 años de laborar como oficial de Seguridad Interna en la Municipalidad.

Desde la institución indicaron que Loaiza Coto se encontraba haciendo patrullaje en la Villa junto a otros dos compañeros.

Al parecer, el sospechoso esperó que estos se separan, ingresó caminando al complejo y empezó a forcejar con el colaborador.

El objetivo era robarle el arma 9 milímetros que portaba según el reglamento.

Producto del altercado Loaiza Coto recibió un impacto de bala en su pómulo izquierdo, mientras que el sospechoso se llevó el arma y se dio a la fuga.

En el lugar se encuentran funcionarios de Organismo de Investigación Judicial (OIJ).