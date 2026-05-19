Sucesos

Randall Zúñiga sobre su destitución: ‘Lo que se sanciona es haber sostenido conversaciones privadas’

Exdirector del OIJ adelanta que acudirá al Tribunal Contencioso Administrativo.

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Por Christian Montero
El director del OIJ, Randall Zúñiga, fue indagado este viernes en la Fiscalía de Género por presuntos delitos sexuales de los que lo señalan tres mujeres.
Randall Zúñiga, destituido este lunes como director del OIJ, insiste en que nunca reveló información sensible de casos en investigación. (Foto: John Durán/Foto: La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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