Hallan restos óseos en Aserrí; OIJ investiga si corresponden a mujer desaparecida en mayo

Jessy Karina Álvarez Amador, de 26 años, fue vista por última vez saliendo de su casa, en Pavas

Por Natalia Vargas
Jessie Karina Álvarez Amador, de 25 años, tiene cuatro días desaparecida. Foto: Cortesía Jazmín Ugarte para LT
Jessie Karina Álvarez Amador, de 25 años, desapareció desde mayo. (Cortesía Jazmín Ugarte para LT/Cortesía Jazmín Ugarte para LT)







restos óseaosOIJAserríJessy Karina Álvarezdesaparecida
