OIJ pide ayuda para encontrar joven desaparecida en Pavas: Este es el último lugar donde habría estado

La última señal de vida de Jessie Álvarez Amador, una joven madre y estilista de 25 años, se registró en Aserrí, San José, según confirmó Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Jessie desapareció el pasado 10 de mayo, luego de salir de su casa en Finca San Juan de Pavas, tras recibir varias llamadas insistentes que, según su familia, la pusieron inquieta y muy nerviosa.

“La intención es pedirle a todos los ciudadanos que, si tienen algún tipo de información que nos ayuden a localizar a Jessie, que se comuniquen a nuestra línea confidencial (...) especialmente personas del sector de Aserrí, donde posiblemente estuvo por última vez ”, señaló Soto en un video oficial del OIJ.

La última imagen: un vehículo negro desconocido

Cámaras de seguridad captaron a Jessie caminando hacia la calle principal antes de abordar un vehículo negro. Aún no se ha confirmado si se trataba de un carro particular o de una unidad de transporte por plataforma. Desde ese momento, no ha habido rastro alguno de la joven.

Mientras tanto, su pequeño hijo de seis años, quien cursa primer grado, continúa preguntando por su madre.

Jessie Karina Álvarez Amador, de 25 años, tiene cuatro días desaparecida. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

“Le decimos que está haciendo un mandado o en el gimnasio. Pero en la noche, cuando no duerme con ella, pregunta dónde está”, relató Jazmín Ugarte, sobrina de Jessie.

La situación ha sido emocionalmente devastadora para la familia, que no descarta un posible secuestro.

“Yo pienso que esto es un rapto (sic). Jessie no tenía problemas con nadie, no debía plata, tenía un trabajo estable. Era una madre luchadora”, aseguró su sobrina.

La familia ha enfrentado limitaciones económicas y logísticas para buscar por cuenta propia. Aun así, han intentado revisar cámaras de seguridad en la zona, pero no han obtenido resultados. Solo tres personas se han unido a las labores de búsqueda.

Familia busca a estilista desaparecida desde la semana anterior

“El OIJ nos dijo que dejáramos todo en manos de ellos, que no saliéramos por seguridad””, insistió Jazmín.

Algunos rumores apuntaban a supuestas deudas o vínculos con prestamistas, pero la familia lo desmiente categóricamente:

“Ella tenía su vida en orden. No hay razones para pensar que alguien la buscaría por plata”, afirmó Ugarte.

Ayude a encontrarla

El caso de Jessie ha sido difundido en medios y redes sociales, pero nadie ha reportado haberla visto desde aquella noche. El OIJ mantiene abierta la investigación y hace un llamado urgente a la ciudadanía.

Michael Soto, subdirector del OIJ habla de Jessie Álvarez Amador

“Tomar en cuenta también que es una madre de un niño de seis años y que es importante que le demos alguna información a su familia por eso requerimos de la ayuda de todos ustedes”, pidió Soto.

Si usted ha visto a Jessie o tiene información sobre su paradero, por favor comuníquese con el OIJ al 800-8000-645 o envíe información confidencial al WhatsApp 8800-0645.