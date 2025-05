Otro hombre más irá a prisión por el doble homicidio de Rashab García y Nelson Pavón

Uno de los nuevos sospechosos del asesinato de la modelo Rashab García y su amigo Nelson Pavón fue enviado a prisión preventiva, luego de que el Juzgado Penal de Atenas acogiera la solicitud de la Fiscalía este martes.

Se trata de un hombre de apellido Duarte, de 28 años, quien fue detenido el pasado jueves durante una serie de operativos realizados por las autoridades judiciales. La Fiscalía informó que solicitó un año de prisión preventiva contra él, por su presunta participación, tanto en el doble homicidio, como en el posterior traslado y quema de los cuerpos.

Duarte y Montenegro sospechosos de participar en el doble homicidio de Rashab García y Nelson Pavón. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Junto a Duarte también fue detenido otro individuo, de apellido Montenegro, de 27 años. Sin embargo, en su caso, el órgano acusador no pidió prisión preventiva, sino una serie de medidas cautelares que incluyen mantener domicilio fijo en Puntarenas, firmar cada 15 días en el Juzgado Penal de esa localidad, no acercarse a Orotina y no comunicarse con testigos del caso.

El Juzgado acogió esas medidas en la audiencia realizada el viernes anterior.

Con estos dos nuevos detenidos, ya son cinco los investigados por este crimen. El mes anterior, otro de los sospechosos, Manfred Bustos, pareja sentimental de Rashab García, fue enviado a prisión preventiva por un año.

Homicidio en una fiesta

Según informó semanas atrás Randall Zúñiga, director del OIJ, el día de la desaparición de Nelson y Rashab también se realizó una fiesta en la propiedad de Bustos y que fue, en ese ambiente, donde fueron asesinados.

“Nos sugiere que muy probablemente hubo un desmembramiento de las personas”, afirmó el director del OIJ.

Después del presunto crimen, los cuerpos habrían sido trasladados en una pick-up Dodge Ram, donde se encontró sangre en la batea. Luego, los restos fueron quemados y abandonados en el lote baldío donde fueron hallados, a finales de abril.

Modelo desparecida Rashab García Valverde, asesinada junto a su amigo Nelson Pavón. ( Rashab García Valverde/Instagram)

Según la investigación, los ahora imputados no solo habrían participado en la ejecución del doble homicidio, sino también en las acciones posteriores para deshacerse de los cadáveres.

Rashab, de 32 años, era vecina de Moravia y madre de una niña de 10 años. En tanto, de Nelson Pavón se sabía que se identificaba como colombiano pero que, en realidad, era nicaragüense y vinculado al negocio de créditos informales.