Sucesos

Presidente del Municipal Liberia es detenido para extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico

La información fue confirmada por el Ministerio Público

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Wilder Eusse es claro de las ambiciones que tiene Liberia con un técnico como José Saturnino Cardozo.
Wilder Eusse fue detenido tras solicitud de extradición de Estados Unidos. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Wilder Eusse OsorioextradiciónEstados UnidosMunicipal Liberia
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.