Presidente del Municipal Liberia es detenido para extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico

El presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio, fue detenido este miércoles tras una solicitud de extradición presentada por las autoridades de los Estados Unidos.

La acusación le atribuye dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con la intención de introducirla ilegalmente en territorio estadounidense.

La información fue confirmada por el Ministerio Público. Según ese ente, en contra de Eusse existe una acusación formal presentada el 10 de junio de 2026 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas y se emitió una orden de arresto en su contra.

Eusse, quien es conocido con los alias de El Soldado y El Tío, estaría vinculado con una organización de narcotráfico que operaba en el continente americano y que presuntamente era responsable de importar cocaína a ese país, según autoridades judiciales.

El hombre será presentado al Tribunal Penal de San José, órgano que ordenó su detención provisional, para que se cumpla con el trámite respectivo.

El fiscal general, Carlo Díaz, adelantó que se solicitará el criterio de oportunidad para las causas que tenga abiertas el dirigente deportivo en Costa Rica, con el propósito de acelerar el proceso de extradición.

El presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio, fue detenido este miércoles en los alrededores de la Sabana, en San José, luego de que Estados Unidos lo requiriera en extradición por presunto narcotráfico. (Foto: Cortesía para LN)

Presidente del Municipal Liberia detenido: Estados Unidos solicitó extradición

Vínculo previo

Según informes judiciales, Eusse estaría relacionado con el presunto cabecilla de una banda dedicada al lavado de dinero, de apellidos Alfaro Flores.

En uno de los tres tomos del expediente penal 22-000086-1322-PE, del cual La Nación tiene copia, se cita a este dirigente deportivo en ocho ocasiones y se publican dos fotografías en las que, según los investigadores, aparece al lado de Alfaro Flores, quien fue detenido el pasado 18 de de mayo en una lujosa mansión en Escazú, por el Caso Lusso.

Por ese asunto se ejecutaron una serie de allanamientos el 18 de mayo pasado, donde se detuvo a Alfaro y se decomisaron múltiples artículos de lujo.

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Según ese legajo, donde también se analizan intervenciones telefónicas, Wilder Eusse Osorio, presidente del Municipal Liberia, fue cuñado del presunto cabecilla de lavado, “lo que crea un vínculo entre el investigado (Alfaro) y un sujeto conocido policialmente, por encontrarse ligado a investigaciones de tráfico de estupefacientes y legitimación de capitales”, se lee en la página nueve.

Al inicio de la investigación, ambos eran residentes del mismo condominio de lujo.

Una vez más se explica el vínculo familiar entre la exesposa de Alfaro Flores y la esposa de Wilder Eusse Osorio, sobre quien reitera el expediente, “se encuentra ligado a investigaciones de tráfico de estupefacientes y legitimación de capitales, a quienes además se les ha visto reunidos en el domicilio de Alfaro Flores en condominio de alta plusvalía Eco Residencial Villa Real”.

Luego de que trascendiera ese vínculo e investigación judicial, el club afirmó que Eusse “ha realizado un trabajo impecable, acompañando el crecimiento del Municipal Liberia con responsabilidad, compromiso y apego a la legalidad en todo momento” y reiteró su respeto por “la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el buen nombre y la reputación” del directivo.

La institución informó, además, de que los señalamientos “corresponden a situaciones de carácter personal y no afectan la operación deportiva, administrativa, financiera, ni institucional del club”.

En el comunicado de aquella época, el club defendió la gestión encabezada por Eusse Osorio. “Municipal Liberia ha desarrollado sus actividades bajo principios de legalidad, orden administrativo y cumplimiento normativo, cumpliendo con sus obligaciones contables, tributarias, fiscales, administrativas y deportivas”.