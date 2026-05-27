Municipal Liberia se pronuncia sobre vínculo de su presidente con cabecilla detenido en mansión de Escazú

El Municipal Liberia defendió a su presidente Wilder Eusse Osorio, al conocerse que el directivo es mencionado en el expediente del Caso Lusso, donde se investiga un millonario esquema de lavado de dinero.

La Asociación Deportiva Municipal Liberia emitió este martes un comunicado en respaldo de su presidente, Wilder Eusse Osorio, luego de que trascendiera que el dirigente es mencionado en ocho ocasiones en el expediente del Caso Lusso, una investigación por lavado de dinero en la que se detuvo al presunto cabecilla, un hombre de apellido Alfaro Flores, exconcuño de Eusse.

El club afirmó que Eusse “ha realizado un trabajo impecable, acompañando el crecimiento del Municipal Liberia con responsabilidad, compromiso y apego a la legalidad en todo momento” y reiteró su respeto por “la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el buen nombre y la reputación” del directivo.

La institución informó, además, de que los señalamientos “corresponden a situaciones de carácter personal y no afectan la operación deportiva, administrativa, financiera, ni institucional del club”.

En el comunicado, el club defendió la gestión encabezada por Eusse Osorio. “Municipal Liberia ha desarrollado sus actividades bajo principios de legalidad, orden administrativo y cumplimiento normativo, cumpliendo con sus obligaciones contables, tributarias, fiscales, administrativas y deportivas”, señaló la institución.

Eusse Osorio no figura como investigado en el Caso Lusso. El expediente lo menciona por su vínculo familiar con Alfaro Flores: ambos estuvieron casados con hermanas y vivieron en un condominio de alta plusvalía en Santa Ana, donde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los documentó reunidos, cada uno al lado de vehículos de alta gama. El legajo describe al colombiano nacionalizado costarricense, como un sujeto “ligado a investigaciones de tráfico de estupefacientes y legitimación de capitales”; no obstante, ello no implica una imputación formal.

El club pidió a medios, opinión pública y actores del entorno deportivo “actuar con prudencia y responsabilidad frente a información que aún no haya sido determinada por las autoridades competentes”, y advirtió que “las especulaciones o juicios anticipados pueden afectar injustamente el buen nombre de personas, familias e instituciones”.

Pese a esa comunicación, Eusse no respondió las consultas enviadas por La Nación sobre su relación con Alfaro Flores, ni sobre su mención en el expediente. Su abogado Erick Ramos tampoco contestó.