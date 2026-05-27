Sucesos

Municipal Liberia se pronuncia sobre vínculo de su presidente con cabecilla detenido en mansión de Escazú

Club califica hechos como ‘especulaciones o juicios anticipados’ .

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Por Christian Montero
Wilder Eusse es claro de las ambiciones que tiene Liberia con un técnico como José Saturnino Cardozo.
El Municipal Liberia defendió a su presidente Wilder Eusse Osorio, al conocerse que el directivo es mencionado en el expediente del Caso Lusso, donde se investiga un millonario esquema de lavado de dinero. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)







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Presidente Municipal Liberia Caso Lusso
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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