Sucesos

OIJ señala relación entre presidente del Municipal Liberia y presunto cabecilla de lavado detenido en mansión de Escazú

La Policía Judicial citó que el dirigente futbolístico es una persona conocida policialmente y que estaría bajo investigación

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Por Christian Montero
Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ
El OIJ y la Fiscalia allanaron el 18 de mayo la mansión de un hombre de apellidos Alfaro Flores, cabecilla en el caso Lusso, por presunto lavado de dinero, cuyo expediente menciona al presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio. (OIJ/OIJ)







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Caso Lusso lavado de dineroPresidente Municipal Liberia
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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