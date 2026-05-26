OIJ señala relación entre presidente del Municipal Liberia y presunto cabecilla de lavado detenido en mansión de Escazú

El OIJ y la Fiscalia allanaron el 18 de mayo la mansión de un hombre de apellidos Alfaro Flores, cabecilla en el caso Lusso, por presunto lavado de dinero, cuyo expediente menciona al presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reseñó la relación del presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio, con el presunto cabecilla de una banda dedicada al lavado de dinero, de apellidos Alfaro Flores. Así lo expuso en el expediente judicial del Caso Lusso, en el que se investiga un supuesto millonario esquema de legitimación de capitales.

En el legajo, el OIJ agrega que el dirigente futbolístico es una persona conocida policialmente que está bajo investigación.

En uno de los tres tomos del expediente penal 22-000086-1322-PE, del cual La Nación tiene copia, se cita a este dirigente deportivo en ocho ocasiones y se publican dos fotografías en las que, según los investigadores, aparece al lado de Alfaro Flores, quien fue detenido el lunes pasado en una lujosa mansión en Escazú.

Según ese legajo, donde también se analizan intervenciones telefónicas, Wilder Eusse Osorio, presidente del equipo de fútbol de primera división Municipal Liberia, fue cuñado del presunto cabecilla de lavado, “lo que crea un vínculo entre el investigado (Alfaro) y un sujeto conocido policialmente, por encontrarse ligado a investigaciones de tráfico de estupefacientes y legitimación de capitales”, se lee en la página nueve.

Al inicio de la investigación, ambos eran residentes del mismo condominio de lujo.

Desde el domingo, La Nación consultó a las Fiscalías de Narcotráfico y la de Legitimación de Capitales si contra el dirigente futbolístico se sigue alguna causa.

Este lunes el Ministerio Público contestó que dicha gestión estaba en trámite y adelantó que, “por la materia que tramitan esos despachos, muchas veces no pueden adelantar información de eventuales investigaciones, a menos de que ya se haya ejecutado un allanamiento o alguna diligencia judicial”.

De igual forma, a Eusse se le enviaron mensajes de WhatsApp para consultar qué relación tiene con Alfaro y para que se refiriera a su mención en el expediente judicial, pero no respondió las consultas. Y tampoco se obtuvo respuesta de los mensajes enviados a su abogado.

Eusse no figura como investigado del Caso Lusso.

Un lazo familiar

De acuerdo con el expediente, “al realizar un análisis profundo de las vinculaciones criminales de Alfaro Flores en Costa Rica, para iniciar, en virtud de su país de origen (Nicaragua) y su posterior naturalización en territorio costarricense, es que surge una relación de mucha importancia a nivel de investigación”.

En el documento se explica que Alfaro estuvo casado con una ciudadana costarricense por más de dos años y residió en el país durante el mismo tiempo, requisitos mínimos requeridos en la Constitución Política para acreditarse como costarricense por naturalización.

Según el investigador, Alfaro contrajo matrimonio con la mujer el 28 abril de 2018 y se divorció tres años después, el 8 de mayo de 2021. Esta costarricense, agrega el legajo, es hermana de la esposa del colombiano naturalizado Wilder Eusse Osorio, lo que creó el vínculo entre ambos.

Un informe de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada, fechado el 4 de noviembre de 2024, agrega que, en aquella época, ambos vivían en el condominio de alta plusvalía Eco Residencial Villa Real, en Santa Ana y poseían, cada uno, un vehículo Lamborghini Urus.

El expediente del Caso Lusso describe esta imagen como una captura de pantalla de una reunión entre el presidente del Municipal Liberia, Wlider Eusse Osorio y el cabecilla de la causa de apellidos Alfaro Flores. El Lamborghini Urus rojo es "propiedad de Alfaro y el blanco propiedad de Eusse Osorio". (Foto:/Foto: captura de pantalla)

Más adelante, en el mismo legajo, se reitera el vínculo entre Alfaro y Eusse.

En lo que respecta a la justificación de intervenciones telefónicas que la Policía Judicial hizo al Ministerio Público, por el Caso Lusso se describe: “Dentro de los insumos que evidenciaron a nivel indiciario la realización de esa actividad criminal por Alfaro Flores y que fueron sustento para que su autoridad ordenara las interceptaciones de las comunicaciones de dicho encartado, se observó que, en cuanto a sus vinculaciones criminales con el narcotráfico, se encuentra que obtuvo la condición de costarricense por naturalización”.

Una vez más se explica el vínculo familiar entre la exesposa de Alfaro Flores y la esposa de Wilder Eusse Osorio, sobre quien reitera el expediente, “se encuentra ligado a investigaciones de tráfico de estupefacientes y legitimación de capitales, a quienes además se les ha visto reunidos en el domicilio de Alfaro Flores en condominio de alta plusvalía Eco Residencial Villa Real”.