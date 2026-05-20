Sucesos

Supuesto cabecilla de lavado de dinero, detenido en mansión de Escazú, sorteó dos investigaciones por narcotráfico

Sospechoso fue investigado en casos Torrero y Manantiales hace una década.

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Por Christian Montero
Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ
Un hombre de apellios Alfaro Flores, supuesto líder de un grupo dedicado al lavado de activos y detenido en esta mansión en Escazú, fue investigado en dos causas por narcotráfico previo a ser detenido este lunes. (OIJ/OIJ)







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Caso Lusso
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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