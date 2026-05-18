Sucesos

Vea las fotos de la mansión allanada en caso Lusso, por lavado de dinero

El OIJ reveló imágenes de la lujosa mansión intervenida durante el caso Lusso, una investigación ligada a legitimación de capitales.

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Por Yucsiany Salazar
Mansión allanada por el OIJ este lunes 18 de mayo.
El OIJ allanó una mansión valorada en $3 millones que cuenta con cine privado, piscina, jacuzzi y gimnasio. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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