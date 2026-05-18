Vea las fotos de la mansión allanada en caso Lusso, por lavado de dinero

El OIJ allanó una mansión valorada en $3 millones que cuenta con cine privado, piscina, jacuzzi y gimnasio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó una mansión con cine propio, gimnasio y jacuzzi como parte de un megaoperativo contra una red ligada a lavado de dinero, conocida policialmente como Caso Lusso (lujo en italiano).

El inmueble forma parte de las 29 propiedades anotadas por la Policía Judicial, las cuales están situadas en zonas muy exclusivas y suman un valor cercano a los $7.000.000 (alrededor de ¢3.196 millones).

Mansión allanada por el OIJ este lunes 18 de mayo. (OIJ/OIJ)

Específicamente, la mansión de 1.600 metros cuadrados, ubicada en los cerros Escazú, está valorada en $3.000.000 (alrededor de ¢1.370 millones) y cuenta con su propio cine, jacuzzi para 10 personas, piscina y gimnasio privado, cinco dormitorios y seis baños completos.

Según una página de bienes raíces, la propiedad tiene pisos y mármol y paredes de estuco veneciano, terrazas con vistas hacia la capital.

El megaoperativo incluyó 17 allanamientos simultáneos en Escazú, Santa Ana, Alajuela, Heredia y Pérez Zeledón. (OIJ/OIJ)

Las autoridades realizaron un total de 17 allanamientos simultáneos hacia la estructura que vincula investigaciones previas por tráfico de drogas. Los agentes judiciales relacionan este movimiento con los expedientes conocidos como caso Torrero y caso Manantiales.

Mansión allanada por el OIJ este lunes 18 de mayo. (OIJ/OIJ)

El director a.i de la Policía Judicial, Michael Soto, confirmó que el operativo se llevó a cabo en puntos de Escazú, Santa Ana, Alajuela, Heredia y Pérez Zeledón.

Soto precisó que la forma de operar del grupo sospechoso es legitimar capitales a través de la compra de propiedades de lujo, una empresa recicladora, una cadena de gimnasios y la compra de propiedades de muy alta gama, así vehículos exclusivos de lujo.

Hay ocho sospechosos detenidos, incluyendo el presunto líder. (OIJ/OIJ)

Además de la mansión y otras propiedades lujosas, el OIJ decomisó variso vehículos lujosos.

Uno de los automóviles incautados está valorado en $400.000. (OIJ/OIJ)

El presunto líder de la banda es un hombre de apellido Alfaro, de 47 años, quien importaba estos carros deportivos de lujo europeos y estadounidenses para participar en exposiciones.

Uno de los carros incautados tiene un valor de $400.000 (¢181,8 millones aproximadamente) y solo existen cuatro ejemplares en el país.

Las autoridades decomisaron vehículos de lujo vinculados a una investigación por presunta legitimación de capitales. (OIJ/OIJ)

Las autoridades también intervinieron una cadena de gimnasios con el objetivo de decomisar cerca de 400 máquinas de ejercicio.

Cadena de gimnasios terminó en la mira del OIJ por lavado de dinero, en el caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Por el momento, hay ocho detenidos, entre los que figura Alfaro.