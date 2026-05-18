Megaoperativo del OIJ golpea red ligada a lavado de dinero: cadena de gimnasios, mansión con cine y autos de lujo

La investigación incluye una mansión valorada en $3 millones que cuenta con cine privado, piscina y gimnasio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecuta 17 allanamientos simultáneos para desarticular una organización sospechosa de legitimación de capitales que tenía una mansión con cine propio, una cadena de gimnasios, una empresa recicladora, vehículos de lujo exclusivos y que ya registra ocho personas detenidas.

El director a.i de la Policía Judicial, Michael Soto, confirmó que el operativo se lleva a cabo en Escazú, Santa Ana, Alajuela, Heredia y Pérez Zeledón.

Las autoridades dirigen las acciones hacia una estructura que vincula investigaciones previas por tráfico de drogas. Los agentes judiciales relacionan este movimiento con los expedientes conocidos como caso Torero y caso Manantiales.

Entre los capturados en las intervenciones figura el presunto cabecilla de la organización, un hombre de apellido Alfaro, de 47 años.

“Su forma de legitimar era la compra de propiedades de lujo, una empresa recicladora y la compra de propiedades de muy alta gama, y también de vehículos de muy alta gama”, explicó Soto.

El jefe policial precisó que el líder de la agrupación habría involucrado a varios miembros de su familia dentro de la estructura delictiva.

Lujosos decomisos y 29 propiedades anotadas

Los operativos permitieron el decomiso de 10 vehículos de muy alta gama, algunos de ellos exclusivos en el territorio nacional.

Los automóviles tienen un valor que se aproxima a los $2.700.000 (¢1.237 millones aproximadamente).

El OIJ decomisó 10 vehículos de alta gama durante los allanamientos por presunta legitimación de capitales. (OIJ/OIJ)

En apariencia, Alfaro importaba estos carros deportivos de lujo europeos y estadounidenses para participar en exposiciones. Uno de los carros incautados posee un valor de $400.000 (¢181,8 millones aproximadamente) y solo existen cuatro ejemplares en el país.

La Policía Judicial también tramitó la anotación de 29 propiedades situadas en zonas muy exclusivas. Los inmuebles representan un valor global cercano a los $7.000.000 (alrededor de ¢3.196 millones).

Dentro de las edificaciones destaca la mansión valorada en $3.000.000 ( ¢1.370 millones). La vivienda cuenta con su propio cine, jacuzzi, piscina y gimnasio privado.

El OIJ decomisó 10 vehículos de alta gama durante los allanamientos por presunta legitimación de capitales. (OIJ/OIJ)

Gimnasios y recicladora bajo la lupa

La estructura delictiva utilizaría comercios legítimos para ingresar el dinero ilícito al flujo financiero del país. Las autoridades intervienen una cadena de gimnasios con el objetivo de decomisar cerca de 400 máquinas de ejercicio.

El OIJ también allana una empresa recicladora, la cual sería utilizada como mampara para el blanqueo de capitales.

Los oficiales mantienen el decomiso de dinero en efectivo y un arma de fuego tipo AR-15 como evidencia dentro del proceso de investigación.

Dentro de las propiedades anotadas por el OIJ se encuentra una cadena de gimnasios. (OIJ/OIJ)

Presunto cabecilla y siete sospechosos más detenidos

Los allanamientos comenzaron a las 4:00 a. m. Por el momento, los detenidos son:

Hombre de apellido Alfaro, 47 años, líder de la organización.

Hombre de apellido Solís, 50 años.

Hombre de apellido Lanuza, 52 años.

Hombre de apellido Backer, 43 años.

Hombre de apellido Villalobos, 59 años.

Hombre de apellido Monge, 44 años.

Mujer de apellido Alfaro, 28 años.

Mujer de apellido Piedra.