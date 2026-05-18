Sucesos

Megaoperativo del OIJ golpea red ligada a lavado de dinero: cadena de gimnasios, mansión con cine y autos de lujo

OIJ confirmó la captura del presunto líder, de apellido Alfaro, la anotación de 29 propiedades de lujo y el decomiso de un fusil AR-15.

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Por Yucsiany Salazar
La investigación incluye una mansión valorada en $3 millones que cuenta con cine privado, piscina y gimnasio.
La investigación incluye una mansión valorada en $3 millones que cuenta con cine privado, piscina y gimnasio. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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