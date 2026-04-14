Caso Furtivo: OIJ lanza 25 allanamientos contra red narco sospechosa de operar con pistas clandestinas y avionetas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA) del la Fuerza Pública ejecutan, desde las 4 a. m. de este martes, 25 allanamientos para desarticular una organización criminal, en apariencia, dedicada al tráfico internacional de drogas.

Caso Furtivo: OIJ realiza 25 allanamientos

El caso fue nombrado por las autoridades como Furtivo y la investigación se puso en marcha a inicios del 2024. Se presume que el grupo coordinaba el ingreso de droga desde la zona sur de Costa Rica y llevaba a cabo su traslado hasta Guanacaste.

Caso Furtivo: OIJ ejecuta 25 allanamientos para desarticular banda sospechosa de tráfico internacional de drogas

Una vez allí, mediante el control de pistas clandestinas, en apariencia, enviaban la droga hacia Estados Unidos, Guatemala y México por vía aérea. De acuerdo con el reporte brindado por la Policía Judicial, el grupo trabajaba en coordinación con varias organizaciones delictivas en el país.

El objetivo de las autoridades es la detención de al menos 10 presuntos miembros de esta organización, la intervención de negocios y la incautación de bienes. A las 5:55 a. m., Juan Pablo Calvo, jefe a. i. del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ indicó que ocho personas ya habían sido detenidas.

Caso Furtivo: OIJ realiza 25 allanamientos

Diecisiete de los operativos se llevan a cabo en la zona sur, específicamente en el distrito de San Vito, en Coto Brus de Puntarenas. Allí se reportó preliminarmente la detención de dos costarricenses, de apellidos Jiménez Hernández y Guerra Salazar.

Una de las viviendas intervenidas, situada en Barva, tenía sistema de vigilancia externo. (Natalia Vargas/Natalia Vargas)

Otros tres operativos se ejecutaron en un hangar en Guanacaste, donde se confirmó el hallazgo de dos avionetas, y varias intervenciones más en Alajuela, San José y en Barva de Heredia. En este último punto se allanó la vivienda de un sujeto de nacionalidad colombiana, sospechoso de coordinar la logística dentro de la organización.

Avioneta camuflada

A los sospechosos se les vincula con el hallazgo, en enero del 2025, de una avioneta tipo Cessna con rastros de droga en una finca en el poblado de Piedras Blancas del cantón de Nicoya, en Guanacaste.

Oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) encontraron la aeronave estacionada al lado de una pista clandestina, camuflada con sarán entre la vegetación.

La vivienda fue allanada a las 4 a. m. de este martes. (Natalia Vargas/Natalia Vargas)

De acuerdo con la Dirección General de Aviación Civil, portaba una matrícula falsa y, según informó en ese momento el Ministerio de Seguridad Pública, dentro de la nave había varias pichingas de combustible.

Si bien no se encontró un cargamento de droga, la Policía confirmó que se hallaron “rastros de contaminación” y explicó que esto indicaba que en algún momento cargó estupefacientes.

Entonces se detuvo a un hombre que intentó huir de la Policía en un vehículo tipo pick-up, pero una acción coordinada entre la Fuerza Pública y Vigilancia Aérea permitió su aprehensión.

Avioneta en pista clandestina

Legitimación de capitales

Juan Pablo Calvo, del departamento de investigaciones criminales de la Policía Judicial, indicó que el Ministerio Público valora la apertura de un proceso paralelo por legitimación de capitales.

Se presume que los sujetos utilizaban empresas lícitas, como ventas de vehículos, producción agrícola y empresas de construcción para lavar dinero proveniente del trasiego de drogas.

Como parte de este operativo, Calvo indicó que se valora el decomiso de aproximadamente 20 vehículos de alta gama que pertenecerían a los sospechosos.