Sucesos

Caso Furtivo: OIJ lanza 25 allanamientos contra red narco sospechosa de operar con pistas clandestinas y avionetas

La organización utilizaba pistas clandestinas en Guanacaste para llevar la droga hacia el norte del continente

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Por Natalia Vargas
Agentes del Organismos de Investigación Judicial (OIJ) ejecutan 25 allanamientos para desarticular una organización delictiva, en apariencia, dedicada al tráfico internacional de drogas. Los operativos se realizan en Heredia y la zona sur del país.
OIJ interviene vivienda en Barva de Heredia como parte de 25 allanamientos. (Natalia Vargas/Natalia Vargas)







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OIJallanamientostráfico internacional de drogas
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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