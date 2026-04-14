Sucesos

Empresas de autos, café y construcción: así operaba la red ligada al narco del Caso Furtivo

En el caso Furtivo, el OIJ desarticula grupo que utilizaba negocios para ocultar apoyo logístico a carteles internacionales.

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Por Yucsiany Salazar
Agentes del Organismos de Investigación Judicial (OIJ) ejecutan 25 allanamientos para desarticular una organización delictiva, en apariencia, dedicada al tráfico internacional de drogas. Los operativos se realizan en Heredia y la zona sur del país.
Agentes del Organismos de Investigación Judicial (OIJ) ejecutan 25 allanamientos para desarticular una organización delictiva, en apariencia, dedicada al tráfico internacional de drogas. Los operativos se realizan en Heredia y la zona sur del país. (Natalia Vargas/Natalia Vargas)







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OIJEmpresasNarcotráficoCaso Furtivo
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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