Empresas de autos, café y construcción: así operaba la red ligada al narco del Caso Furtivo

Agentes del Organismos de Investigación Judicial (OIJ) ejecutan 25 allanamientos para desarticular una organización delictiva, en apariencia, dedicada al tráfico internacional de drogas. Los operativos se realizan en Heredia y la zona sur del país.

La fachada era la de un grupo de empresarios: ventas de autos, producción de café y proyectos de construcción. Sin embargo, detrás de estos negocios lícitos se sospecha que operaba una sofisticada red de apoyo logístico al narcotráfico internacional desarticulada este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El caso, conocido como Furtivo y cuya investigación inició en el 2024, llevó este martes a la ejecución de 25 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país por parte del OIJ, con el objetivo de desarticular la estructura criminal.

Caso Furtivo- Agentes Del Organismos De Investigación Judicial Ejecutan 25 Allanamientos Para Desarticular Una Organización Delictiva, En Apariencia, Dedicada Al Tráfico Internacional De Drogas.

De acuerdo con Juan Pablo Calvo, jefe a.i. del departamento de Investigaciones Criminales, estas actividades económicas funcionaban como una mampara para aparentar legalidad, mientras la organización presuntamente se dedicaba a facilitar el traslado de droga hacia el norte de Centroamérica.

“El Ministerio Público está valorando iniciar como parte de esta investigación un proceso propiamente paralelo por legitimación de capitales, ya que esta organización utilizaba algunas empresas aparentemente lícitas como ventas de vehículos, producción agrícola como el café, inclusive también lo que era propiamente temas de construcción”, explicó Calvo.

Caso Furtivo: OIJ realiza 25 allanamientos

Logística para el narcotráfico internacional

Según las investigaciones del OIJ, esta red no respondía a un solo grupo criminal, sino que habría ofrecido servicios logísticos a distintas estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Su función consistía presuntamente en recibir cargamentos dentro del país y trasladarlos hacia el Pacífico norte, donde se sospecha eran enviados por vía aérea —mediante pistas clandestinas— hacia destinos como Guatemala, México e incluso Estados Unidos.

A la organización delictiva se le vincula con el hallazgo de una avioneta tipo Cessna con rastros de droga en una finca en el poblado de Piedras Blancas, en Nicoya, Guanacaste, en enero de 2025.

En esa ocasión, Oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) encontraron la aeronave estacionada al lado de una pista clandestina, camuflada con sarán entre la vegetación.

Caso Furtivo: OIJ ejecuta 25 allanamientos para desarticular banda sospechosa de tráfico internacional de drogas

Operativo en varias zonas

La mayoría de los operativos se concentraron en la zona sur del país, especialmente en Zabalito, donde se realizaron 17 allanamientos. También se ejecutaron diligencias en Guanacaste, San José, Heredia y Alajuela.

En Guanacaste, los agentes intervinieron un hangar donde ubicaron dos aeronaves que se presume eran utilizadas para el transporte de los cargamentos.

OIJ interviene vivienda en Barva de Heredia como parte de 25 allanamientos. (Natalia Vargas/Natalia Vargas)

Por otro lado, en Alajuela y Heredia, se vinculó a sujetos de nacionalidad colombiana quienes, en apariencia, contrataban los servicios de la red para mover la droga hacia Guanacaste.

Hasta el momento, las autoridades reportan ocho personas detenidas de un total de 11 objetivos identificados.

Además de las capturas, se espera el decomiso de al menos 20 vehículos, algunos de ellos de alta gama, vinculados a la actividad ilícita.