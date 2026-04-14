Sucesos

Caso Furtivo: OIJ decomisa dos avionetas en Guanacaste a red narco que operaba con pistas clandestinas

Los presuntos miembros de esta banda, en apariencia, habrían enviado droga desde Costa Rica hacia Estados Unidos, México y Guatemala

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Por Natalia Vargas
Las avionetas estaban dentro de un hangar en Guanacaste.
Las avionetas estaban dentro de un hangar en Guanacaste. (OIJ/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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