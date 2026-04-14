Caso Furtivo: OIJ decomisa dos avionetas en Guanacaste a red narco que operaba con pistas clandestinas

Las avionetas estaban dentro de un hangar en Guanacaste.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontraron, la mañana de este martes, dos avionetas ocultas dentro de un hangar allanado en la provincia de Guanacaste.

Este fue uno de los 25 sitios intervenidos por las autoridades con el objetivo de desarticular una organización criminal, en apariencia, dedicada al tráfico internacional de drogas mediante el uso de pistas clandestinas.

Las aeronaves incautadas corresponden a un Cessna 182 Skylane, un avión ligero estadounidense de cuatro plazas y un solo motor. Además, un Cessna T182T Turbo Skylane, también monomotor y de cuatro plazas.

Se presume que este grupo facilitaba la entrada de droga a Costa Rica por la zona sur y participaba en la logística para llevarla hasta Guanacaste, donde tenían el dominio de las pistas ilegales.

El reporte policial señala que las naves habrían despegado con cargamentos de droga desde estos aeródromos, con destino a Estados Unidos, Guatemala y México.

A este grupo se le vincula con el hallazgo, en enero del 2025, de una avioneta tipo Cessna con rastros de droga en una finca en el poblado de Piedras Blancas del cantón de Nicoya, en Guanacaste.

Si bien no se ubicó un cargamento, los residuos de sustancias ilícitas llevaron a las autoridades a presumir que la aeronave, en algún momento, trasladó un alijo de droga.