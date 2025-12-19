OIJ detiene en Heredia a sospechoso de difundir pornografía infantil tras alerta de Interpol

El sujeto de 53 años es sospechoso de difusión de pornografía infantil, tras una alerta enviada desde Interpol Madrid. Fue detenido este viernes en vía pública en Heredia. Fotografía:

Agentes judiciales destacados en la Oficina Central Nacional de Interpol, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron la mañana de este viernes a un hombre de apellido Castro, de 53 años, como sospechoso del delito de difusión de pornografía infantil.

La detención se realizó alrededor de las 6 a. m. en vía pública, en la provincia de Heredia, luego de una investigación iniciada a partir de información remitida meses atrás por Interpol Madrid.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades españolas alertaron a Costa Rica sobre un usuario que presuntamente utilizaba una aplicación web para compartir material de contenido sexual infantil.

A partir de ese reporte, los agentes judiciales realizaron labores de investigación que permitieron identificar y localizar al sospechoso.

Durante el operativo, los oficiales decomisaron un teléfono celular, el cual será sometido a análisis como parte de las diligencias del caso.

El detenido quedó a las órdenes de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que continuará con el proceso judicial correspondiente para determinar su situación jurídica.

El OIJ reiteró su llamado a denunciar cualquier situación relacionada con la explotación sexual de personas menores de edad, delitos que son investigados en coordinación con organismos internacionales como Interpol.

Otros casos

Al menos 22 personas vinculadas directamente a delitos de explotación sexual infantil, producción o difusión de material pornográfico han sido procesadas entre enero y noviembre de este 2025, según las autoridades.

En marzo, por ejemplo, la Operación Internacional Víbora permitió la detención de un hombre vinculado a una red de intercambio de pornografía infantil en 15 países.

En setiembre pasado, se realizó el allanamiento de una casa en Guadalupe de Cartago, por producción y difusión de material de abuso sexual infantil en perjuicio del propio hijo del detenido de apellido Gómez.

El 19 de octubre anterior, las autoridades realizaron 19 allanamientos simultáneos contra una banda que captaba menores para explotación sexual.

La acción permitió la detención de 19 personas (16 adultos y tres menores) y, al día siguiente, también se capturó al líder de la banda (de apellidos Sun Seng) que se encontraba en fuga tras los operativos del día anterior.