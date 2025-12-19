Sucesos

OIJ detiene en Heredia a sospechoso de difundir pornografía infantil tras alerta de Interpol

Hombre de 53 años es sospechoso de difusión de pornografía infantil, tras una alerta enviada desde Interpol Madrid

Por Juan Fernando Lara Salas
El sujeto de 53 años es sospechoso de difusión de pornografía infantil, tras una alerta enviada desde Interpol Madrid. Fue detenido este viernes en vía pública en Heredia.
El sujeto de 53 años es sospechoso de difusión de pornografía infantil, tras una alerta enviada desde Interpol Madrid. Fue detenido este viernes en vía pública en Heredia. Fotografía: (OIJ/Cortesía)







