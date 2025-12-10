Sucesos

Alerta de pornografía infantil en Alajuela: Fiscalía pide a vecinos denunciar posibles casos de violación de menores

Ministerio Público detuvo este miércoles a sospechoso de cometer ese delito

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Niño abuso infantil
La producción, fabricación y tenencia de material con contenido de abuso sexual infantil se castiga hasta con ocho años de prisión. (ideabug/iStockphoto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Abuso sexual infantil AlajuelaDetenido en Tambor de Alajuela por violación y producción de material de abuso sexual infantilAgencia internacional alerta sobre hombre que producía pornografía infantil en Alajuela
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.