Alerta de pornografía infantil en Alajuela: Fiscalía pide a vecinos denunciar posibles casos de violación de menores

La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA) detuvo a un hombre, de apellidos Zúñiga Zúñiga, sospechoso de cometer los delitos de violación y fabricación, producción y tenencia de material con contenido de abuso sexual infantil, en perjuicio de al menos tres personas menores de edad.

Su captura se efectuó este martes a las 6 a. m. durante un allanamiento en su casa, ubicada en la localidad de Cacao, en Tambor de Alajuela. Tras el operativo, el cual se realizó en conjunto con la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público tomará la declaración indagatoria al sospechoso y luego valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares.

La investigación inició el 4 de noviembre, cuando una agencia internacional hizo 23 reportes en los cuales señalaba que Zúñiga, al parecer, se dedicaba a producir, fabricar y descargar imágenes con contenido de abuso sexual de personas menores de edad.

La FACTRA hizo un llamado a la población, en especial a la comunidad de Tambor de Alajuela, para que en caso de tener información de otras víctimas lo informen al despacho por medio de los números 2295-3600, 2295-3181, o bien al correo oficial: fa_tratapersonas@poder-judicial.go.cr.

La producción, fabricación y tenencia de material con contenido de abuso sexual infantil se castiga hasta con ocho años de prisión, mientras que el delito de violación puede alcanzar penas de hasta 18 años de cárcel cuando la víctima es una persona menor de edad.

En setiembre anterior, Google delató a otro costarricense de apellidos Gómez Fernández, residente en Cartago, quien habría grabado y almacenado videos de agresiones sexuales en contra de su propio hijo.

La Fiscalía y el OIJ lo detuvieron en Guadalupe de Cartago, gracias a reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC por sus siglas en inglés) que, a su vez, recibió información de la Google, la cual detectó el almacenamiento de los videos en cuentas vinculadas a Gómez Fernández.