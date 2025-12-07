Sucesos

‘Soy hijo del Eterno’: así operan pedófilos que acosan menores en videojuegos como Roblox, Fortnite y Minecraft

6 menores al mes son víctimas de ‘grooming’ en Costa Rica

Por Christian Montero
Expertos piden a padres de familia supervisar las sesiones de videojuegos de los niños para evitar que sean acosados por pedófilos. (Shutterstock)







