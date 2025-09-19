OIJ atrapa a sospechoso de producir pornografía infantil en Cartago

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Sección Especializada contra el Cibercrimen, detuvieron este viernes por la mañana a un sujeto de 42 años, de apellido Gómez, sospechoso de tenencia, producción y difusión de material de abuso sexual infantil.

La investigación se inició en julio de 2022, cuando los agentes, mediante herramientas especializadas, identificaron a un usuario de Internet que aparentemente almacenaba imágenes y videos con contenido de abuso sexual infantil.

A partir de este hallazgo, se realizaron investigaciones para individualizar al sospechoso, incluyendo trabajos de vigilancia y seguimiento que permitieron ubicar su domicilio en Guadalupe de Cartago.

Con la coordinación de la Fiscalía correspondiente, se ejecutó un allanamiento en la vivienda, donde se logró la aprehensión del hombre y el decomiso de evidencia relevante para la investigación.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en los próximos días.

OIJ detuvo a un sujeto de 42 años y apellido Gómez en Guadalupe de Cartago donde, en el allanamiento, recabó varios indicios en el caso. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

El artículo 173 del Código Penal establece penas de cinco a nueve años de cárcel para que quien fabrique, produzca o reproduzca divulgue o utilice imágenes, la voz o los datos personales, por cualquier medio, de material pornográfico infantil.

En julio pasado, un cantante de apellidos González Quesada, fue detenido por sospechas de difundir contenido de abuso sexual infantil en San Ramón, Alajuela.

Los hechos habrían ocurrido en el 2024, cuando González, en apariencia, aprovechó su estudio de grabación para enviar el contenido ilícito a otros adultos. También habría publicado ese contenido en redes sociales, lo que generó reportes a nivel internacional.

