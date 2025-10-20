Sucesos

De las redes sociales a la explotación sexual: así operaba banda desarticulada que reclutaba jovencitas

Grupo captaba menores de edad con engaños en línea, las llevaba a supuestas fiestas en Heredia y Guanacaste, y luego eran explotadas, detalló el OIJ

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Allanamiento en Heredia
Las diligencias de este lunes contra una supuesta banda de trata de menores de edad se desarrollaron en 19 sitios entre Heredia, San Ramón (Alajuela), Playas del Coco y Filadelfia (Guanacaste), San José y Cartago. (Imagen con fines ilustrativos). Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Trata de personas Costa RicaOIJ HerediaExplotación sexual menoresRedes sociales
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.