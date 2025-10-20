OIJ desarticula red criminal que explotaba a menores de edad con fines sexuales

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza, la mañana de este lunes, al menos 19 allanamientos en Heredia, Alajuela, Cartago, San José y Guanacaste para desarticular una supuesta red de trata, que reclutaba a menores de edad con fines de explotación sexual.

Desde las 6 a. m., la Policía Judicial ejecuta el operativo, de manera simultánea. En Playas del Coco y en Filadelfia, en Guanacaste, por ejemplo, hay varias diligencias activas con la intención de detener a los sospechosos de cometer los delitos de explotación y trata de personas.

Los agentes judiciales también decomisaron equipos electrónicos y dispositivos de almacenamiento que serán analizados como evidencia.

Uno de los investigados es de origen oriental y es señalado como una de las principales piezas de la presunta estructura criminal. El sujeto habría sido quien se encargaba de seleccionar o solicitar a las víctimas, a quienes luego entregaba a otras personas, quienes a su vez, las solicitaban como si se tratara de mercancías que se pueden comercializar.

LEA MÁS: De las redes sociales a la explotación sexual: así operaba banda desarticulada que reclutaba jovencitas

Las autoridades establecieron que incluso, el imputado durante varios años habría ejecutado actos ilícitos como este y otros de índole laboral. Él se encargaba de seleccionar a las menores según edad, características físicas y otros detalles que se mantienen en reserva para evitar su revictimización.

Entre las detenciones, hay varias mujeres, quienes tiempo atrás iniciaron como víctimas y, posteriormente se convirtieron en presuntas tratantes, es decir, que se dedicaban a reclutar a las jóvenes para ser explotadas sexualmente. Una de ellas, es vecina de San Antonio de Escazú.

Entre las 21 personas a detener —15 hombres y 6 mujeres—, ya el OIJ confirmó la detención de 19 de ellas. Entre los capturados se encontraban tres mujeres que, en su momento, tenían entre 7, 13 y 15 años y ahora rondan los 18.

Además, se detuvo a una madre, al padrastro de las menores involucradas, ocho personas vinculadas a la compra de pornografía infantil y a un funcionario de la Fuerza Pública implicado en el tráfico de migrantes.

El operativo también incluyó la detención de un abogado del Ministerio de Trabajo que, según la investigación, habría buscado encuentros sexuales con menores. Al mismo tiempo se detuvo a tres conductores encargados de trasladar a las víctimas y otras tres personas que proporcionaban la logística en Guanacaste, incluyendo alimentos y bebidas para la operación.

Noticia en desarrollo.