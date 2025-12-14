Sucesos

¢250.000 por la virginidad de una niña de 12 años: así operaba red de explotación en Costa Rica

Dos chinos lideraban grupo criminal desarticulado en octubre tras operación “Salvando Niñas”.

Por Christian Montero
Sadness of a woman in the dark
Los hombres investigados les ofrecían cifras millonarias a niñas y adolescentes a cambio de que tuvieran relaciones sexuales con adultos. (champja/Getty Images/iStockphoto)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

