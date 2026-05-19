Sucesos

Ocho detenidos en Caso Lusso irán a audiencia de medidas cautelares por legitimación de capitales

La Fiscalía de Heredia solicitará medidas cautelares contra ocho sospechosos de integrar la red del Caso Lusso, vinculada al lavado de dinero y narcotráfico.

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Por Yucsiany Salazar
Los agentes judiciales realizaron 17 allanamientos simultáneos en varias zonas del país y detuvieron a ocho sospechosos.
Los agentes judiciales realizaron 17 allanamientos simultáneos en varias zonas del país y detuvieron a ocho sospechosos. (OIJ/OIJ)







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Caso LussoLegitimación de capitalesOIJFiscalíaMedidas cautelares
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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