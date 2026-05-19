Ocho detenidos en Caso Lusso irán a audiencia de medidas cautelares por legitimación de capitales

Los ocho detenidos este lunes durante los 17 allanamientos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el caso Lusso, irán este martes a una audiencia donde la Fiscalía solicitará ante el Juzgado Penal de Heredia las medidas cautelares en su contra.

Se trata de seis mujeres y dos hombres de apellidos Alfaro (presunto líder), Backer, Monge, Villalta, Lanuza, Solís, Moya y Piedra, quienes son investigados por el presunto delito de legitimación de capitales.

Según la investigación, que se tramita bajo el expediente 22-000086-1322-PE, los sospechosos serían parte de una organización criminal dedicada a traficar droga hacia Nicaragua, Honduras y Guatemala por vía aérea. Posteriormente, con los ingresos obtenidos, habrían adquirido y administrado bienes de alto valor para lavar el dinero ilícito.

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los operativos se ejecutaron este lunes en San José, Heredia, Alajuela y Puntarenas, donde las autoridades decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, joyería, artículos electrónicos y obras de arte. Además, se realizó la anotación de 29 bienes muebles y 28 propiedades vinculadas con la estructura.

El presunto líder, de apellidos Alfaro Flores y naturalizado costarricense, fue arrestado en una lujosa vivienda valuada en $3.000.000 en el Condominio Cerro Real, en Escazú.

Entre los detenidos también figura un hombre de apellidos Lanuza Víquez, señalado como colaborador de Alfaro. El sospechoso es un excampeón de fisicoculturismo, vecino de Santo Domingo de Heredia y propietario del gimnasio Lanuza Performance, ubicado en Santo Tomás, el cual fue allanado como parte de la operación.

Por otro lado, entre los autos decomisados destaca un lujoso Chevrolet Corvette Stingray rojo, modelo 1976 y equipado con un motor V8 de 5.700 cc. Según una consulta hecha por La Nación en la base de datos del Registro Nacional, el vehículo aparece registrado a nombre de una adulta mayor de 80 años, vecina de Alajuela. Sin embargo, ni la dueña registral ni el familiar consultado por este medio figuran en la causa por lavado de dinero.