Caso Lusso: Adulta mayor de 80 años es dueña registral de Corvette de colección decomisado a presunto cabecilla de lavado

Este Corvette Stingray, modelo 1976, registrado a nombre de una adulta mayor de 80 años, fue decomisado como parte del Caso Lusso.

Un vehículo de reconocida marca, apetecido por coleccionistas y con potente motor, figura entre los bienes decomisados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, como parte del Caso Lusso.

Lo curioso es que ese Chevrolet Corvette Stingray, rojo, equipado con un motor V8 de 5.700 cc, modelo 1976,aparece registrado es una adulta mayor de 80 años, vecina de Alajuela, según una consulta hecha por La Nación en la base de datos del Registro Nacional.

Este modelo de colección es uno de los 16 vehículos decomisados por las autoridades judiciales durante los 17 allanamientos ejecutados este lunes en San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas en una causa por legitimación de capitales.

Ocho de los presuntos implicados quedaron detenidos, incluyendo al presunto cabecilla, un hombre de apellidos Alfaro Flores, naturalizado costarricense, a quien arrestaron en una lujosa vivienda valuada en $3.000.000 en Condominio Cerro Real, en Escazú.

El Corvette aparece inscrito a nombre de la señora desde el 2017; sin embargo, el expediente judicial por lavado asegura que el bien fue adquirido posteriormente por otro de los investigados, de apellidos Solís Torres. Dicho traspaso no consta en los datos públicos del Registro Nacional, ni en el legajo de la pesquisa.

Este medio contactó a un familiar de la mujer, gerente de una firma importadora, quien dijo desconocer la razón por la que el carro aparece inscrito a nombre de su mamá, “tendría que consultarlo con ella”, respondió.

Consultado sobre la existencia del auto, el familiar lo admitió; no obstante aclaró que “se supone que ese vehículo ya se había vendido”. Al preguntársele a quién se le había vendido contestó: “Voy a hablar con ella”.

Ni el familiar consultado por este medio, ni la dueña registral figuran en la causa por lavado.

El Corvette Stingray cumple 50 años de fabricación en este 2026. En su versión estándar incluye un motor V8 con 180 caballos de fuerza, mientras que el deportivo también tiene una máquina V8 de 210 caballos de fuerza.

En cuanto a la caja de cambios brinda la opción manual, de cuatro velocidades o la automática de tres. Su diseño aerodinámico, carrocería de fibra de vidrio y tracción trasera, son algunas de las características que hacen de este Coupé, una pieza para coleccionistas y amantes de uno de los íconos de la industria automotriz estadounidense.

Coleccionistas consultados por este medio sugieren que un vehículo de colección como este podría valer más de ¢20 millones; empero, el valor lo determina el estado de la carrocería, el motor, y las mejoras o extras que se le hayan instalado.