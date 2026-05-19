Sucesos

Caso Lusso: Adulta mayor de 80 años es dueña registral de Corvette de colección decomisado a presunto cabecilla de lavado

Automotor posee potente motor y se considera pieza de colección.

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Por Christian Montero
Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ
Este Corvette Stingray, modelo 1976, registrado a nombre de una adulta mayor de 80 años, fue decomisado como parte del Caso Lusso. (OIJ/OIJ)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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