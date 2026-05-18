Sucesos

Caso Lusso: Caída de narcoavioneta en Nicaragua originó captura de cabecilla de lavado en mansión de Escazú

Vivienda está valorada en $3 millones, según OIJ.

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Por Christian Montero
Mansión allanada por el OIJ este lunes 18 de mayo.
Un hombre de apellidos Alfaro Flores, presunto líder de un grupo dedicado al lavado de activos, fue detenido este lunes en una mansión valorada en $3 millones, que tiene cine, piscina y gimnasio. (OIJ/OIJ)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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