Caso Lusso: vea la lista de lujos que decomisó el OIJ por lavado de dinero

Corvette Stingray de mediados de los años 70 es parte de los vehículos decomisados.

Más de 20 vehículos, joyería, dispositivos tecnológicos y una cuantiosa suma de dinero en efectivo de distintas denominaciones forman parte de lo decomisado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante los 17 allanamientos del denominado caso Lusso, una operación contra el lavado de dinero.

Según detalló la Policía Judicial, hasta el momento se registran ocho personas detenidas.

OIJ realiza megaoperativo para golpear red ligada a lavado de dinero

Entre ellas figura el presunto líder de la organización, un hombre de apellido Alfaro, de 50 años. La lista de sospechosos arrestados la completan cinco hombres de apellidos Backer (46 años), Monge (46), Villalta (59), Lanuza (54) y Solís (52); así como dos mujeres de apellidos Alfaro (28) y Piedra (33).

Los agentes judiciales realizaron 17 allanamientos simultáneos en varias zonas del país y detuvieron a ocho sospechosos. (OIJ/OIJ)

Millonarios decomisos en cuatro provincias

Los operativos simultáneos se ejecutaron en las provincias de San José, Heredia, Alajuela y Puntarenas. Tras los registros, las autoridades lograron la incautación y anotación de una gran cantidad de bienes:

Vehículos: 16 automóviles, 4 vehículos tipo 4x4, 2 camiones y una motocicleta.

16 automóviles, 4 vehículos tipo 4x4, 2 camiones y una motocicleta. Tecnología: 21 teléfonos celulares, 9 computadoras, 9 dispositivos USB, 5 grabadores y una tableta.

21 teléfonos celulares, 9 computadoras, 9 dispositivos USB, 5 grabadores y una tableta. Efectivo: ¢7.006.160, $465 dólares, 17.000 pesos colombianos y 50 córdobas.

¢7.006.160, $465 dólares, 17.000 pesos colombianos y 50 córdobas. Propiedades y otros bienes: 65 piezas de joyería, 1 arma larga, 29 bienes muebles y 28 bienes inmuebles.

Mansión allanada por el OIJ este lunes 18 de mayo. (OIJ/OIJ)

Entre los inmuebles anotados destaca una lujosa mansión ubicada en Escazú, valorada en $3.000.000 (aproximadamente ¢1.370 millones), la cual cuenta con su propio cine, jacuzzi, piscina y gimnasio privado.

Michael Soto, director a.i. del OIJ, precisó que la estructura criminal legitimaba capitales a través de la compra de propiedades de muy alta gama, vehículos exclusivos de lujo y el financiamiento de comercios, entre los que figuran una empresa recicladora y una cadena de gimnasios.

Además, el OIJ vincula a este grupo con antecedentes por narcotráfico en años anteriores.