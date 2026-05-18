Sucesos

Caso Lusso: vea la lista de lujos que decomisó el OIJ por lavado de dinero

El OIJ desarticuló una organización sospechosa de lavado de dinero. Entre lo incautado destaca una mansión en Escazú de $3 millones y más de 20 vehículos de lujo. Conozca los detalles.

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Por Yucsiany Salazar
Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ
Corvette Stingray de mediados de los años 70 es parte de los vehículos decomisados. (OIJ/OIJ)







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Caso LussoOIJLavado de dinero
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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