Expediente del Caso Lusso revela cuál es la cadena de gimnasios donde el OIJ decomisó 400 máquinas este lunes

Cadena de gimnasios terminó en la mira del OIJ por lavado de dinero, en el caso Lusso. Foto: OIJ

El expediente judicial del Caso Lusso expone cuál es la cadena de gimnasios allanada este lunes. Se trata de The Gym, en donde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó cerca de 400 máquinas de ejercicio.

Según un informe judicial, el gimnasio forma parte de una sociedad ligada a un hombre de apellidos Alfaro Flores, presunto cabecilla de una banda que estaría dedicada a lavar dinero del narcotráfico.

“Entre los negocios más visibles asociados a su figura (Alfaro) se encuentra la empresa Importadora de Motos RJ Alajuela S.A., sociedad detrás de los centros deportivos denominados ‘The Gym’, los cuales cuentan con dos sedes ubicadas en locales alquilados y sujetas a gastos operativos ordinarios como planilla, servicios básicos, mantenimiento y adquisición de equipo deportivo“, dice el expediente judicial, al cual La Nación tuvo acceso.

“Este esquema de negocio, aun considerando una clientela estable, no resulta financieramente congruente para sustentar el alto nivel de vida ostentoso que mantienen Alfaro y su núcleo familiar, resaltando la adquisición y utilización de bienes muebles e inmuebles de altísimo valor, incluyendo residencias tipo mansión y vehículos de lujo y exóticos, tales como Lamborghini, Ferrari y Mercedes Benz AMG", dice el informe.

Según el documento, Alfaro supuestamente “se perfila como el líder, articulador y principal beneficiario económico de la organización criminal“, pues coordinaría tanto los aspectos operativos del trasiego de estupefacientes como la fase posterior de legitimación de capitales, ”utilizando para ello sociedades mercantiles, comercios y personas de confianza”.

El caso fue denominado a nivel policial como Lusso, que significa lujo en italiano. El OIJ ejecutó esta mañana 17 allanamientos simultáneos para desarticular esa organización sospechosa de legitimación de capitales que tenía una mansión con cine propio, la cadena de gimnasios, una empresa recicladora, vehículos de lujo exclusivos y que ya registra ocho personas detenidas.

Pronunciamiento de The Gym

La cadena de gimnasios se pronunció tras ser allanado la mañana.

“Se informa a todos nuestros clientes que el gimnasio permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Ofrecemos una sincera disculpa por los inconvenientes que esto pueda ocasionar y agradecemos su comprensión.

Cadena de gimnasios The Gym allanada por el OIJ en caso Lusso. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Cadena de gimnasios terminó en la mira del OIJ por lavado de dinero, en el caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El director interino de la Policía Judicial, Michael Soto, confirmó que el operativo se llevó a cabo en Escazú, Santa Ana, Alajuela, Heredia y Pérez Zeledón.

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Las autoridades dirigen las acciones hacia una estructura que vincula investigaciones previas por tráfico de drogas. Los agentes judiciales relacionan este movimiento con los expedientes conocidos como caso Torrero y caso Manantiales.

Entre los capturados en las intervenciones figura el presunto cabecilla de la organización, un hombre de apellido Alfaro, de 47 años.

Los operativos permitieron el decomiso de 10 vehículos de muy alta gama, algunos de ellos exclusivos en el territorio nacional.

Los automóviles tienen un valor que se aproxima a los $2.700.000 (¢1.237 millones aproximadamente).

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La Policía Judicial también tramitó la anotación de 29 propiedades situadas en zonas muy exclusivas. Los inmuebles representan un valor global cercano a los $7 millones (alrededor de ¢3.196 millones).

Dentro de las edificaciones destaca la mansión valorada en $3 millones ( ¢1.370 millones). La vivienda cuenta con su propio cine, jacuzzi, piscina y gimnasio privado.

El OIJ también allanó una empresa recicladora, la cual sería utilizada como mampara para el blanqueo de capitales.

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los oficiales decomisaron dinero en efectivo y un arma de fuego tipo AR-15 como evidencia dentro del proceso de investigación.

Los allanamientos comenzaron a las 4:00 a. m. Por el momento, los detenidos son: