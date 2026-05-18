Sucesos

Expediente del Caso Lusso revela cuál es la cadena de gimnasios donde el OIJ decomisó 400 máquinas este lunes

El caso se relaciona con una supuesta red de lavado de dinero

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Por Sebastián Sánchez
Cadena de gimnasios terminó en la mira del OIJ por lavado de dinero, en el caso Lusso. Foto: OIJ
Cadena de gimnasios terminó en la mira del OIJ por lavado de dinero, en el caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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