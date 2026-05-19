Caso Lusso: OIJ allanó un segundo gimnasio en Santo Domingo de Heredia a excampeón nacional de fisicoculturismo

El Lanuza Performance es uno de los gimnasios allanados por el caso Lusso, en el que se investiga a una organización criminal, en apariencia, dedicada al lavado de activos.

Un propietario de gimnasios de apellidos Lanuza Víquez, vecino de Santo Domingo de Heredia y excampeón de fisiculturismo, figura entre los ocho detenidos este lunes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el marco del Caso Lusso. Como parte de la operación, las autoridades allanaron un gimnasio en Santo Tomás de San Domingo de Heredia, denominado Lanuza Performance.

Las autoridades judiciales efectuaron un megaoperativo para desarticular una presunta banda de lavado de dinero, lo que incluyó el allanamiento de otra marca de gimnasios, llamada The Gym, con sedes en San Francisco de Heredia y Alajuela.

Lanuza Víquez es uno de los detenidos por el caso Lusso. (Redes sociales)

El Caso Lusso (lujo en italiano) derivó de dos investigaciones previas sobre narcotráfico: Torrero y Manantiales.

En cuanto al propietario del gimnasio en Santo Domingo de Heredia, el OIJ también allanó la casa del hombre, de 54 años, en el distrito de Santo Tomás.

¿Qué le achaca la Fiscalía?

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Judicial y la orden de allanamiento planteada por la Fiscalía, desde el 2016 y hasta la actualidad, Lanuza habría colaborado con el presunto cabecilla de este grupo, un sujeto de apellidos Alfaro Flores, en actividades de legitimación de capitales.

Según señala la orden de allanamiento, junto al resto de los detenidos, Lanuza habría insertado paulatinamente en el Sistema Financiero Nacional fondos procedentes del narcotráfico, mediante el “disfrute de una vida ostentosa” y la adquisición de bienes muebles e inmuebles de alto valor económico.

Además, en apariencia, para ocultar el origen ilícito de los recursos, los detenidos crearon “locales comerciales mampara” y colocaron los bienes muebles e inmuebles a nombre de terceros (testaferros) y personas jurídicas.

Lanuza Víquez es el propietario de Lanuza Performance. (Redes sociales/Redes sociales)

Crecimiento económico llamativo

El detalle que llamó la atención de las autoridades sobre la participación de Lanuza en este grupo fue el crecimiento económico que registró en cuestión de aproximadamente un año y medio. En este tiempo, adquirió una propiedad en Limón y cuatro vehículos de lujo.

Para los agentes judiciales, el valor económico de estos carros no concuerda con los ingresos que puede percibir del gimnasio. Por el contrario, concluyeron, los nexos que mantiene con Alfaro Flores acreditarían su función como presunto legitimador de dinero proveniente del narcotráfico de la organización criminal.

“Lo que resulta inconsistente con los bienes que posee y utiliza, el encausado Lanuza Víquez reporta cuotas ante la Caja Costarricense del Seguro Social desde el año 2008 como patrono “Resistance Fitness Center Sociedad Anónima”, es decir, su misma empresa con cuotas que van desde los ciento cincuenta mil colones (¢150.000) y hasta los trescientos mil colones (¢300.000)”, se lee en el documento.

Bienes adquiridos

De acuerdo con el legajo, Alfaro Flores habría adquirido un Audi, estilo Q8 del año 2019, color blanco, por el cual declaró que canceló ¢58,7 millones. Este vehículo fue vendido por Alfaro a Lanuza en febrero del 2024.

El 14 de julio del 2023, el imputado Lanuza adquirió un Ford, estilo F150, con un valor en Hacienda de ¢43 millones, en apariencia, sabiendo acerca del presunto origen ilícito de los fondos. De acuerdo con la escritura, Lanuza adquirió el vehículo por $75.000 y libre de gravámenes.

El 13 de enero del 2025, adquirió el vehículo marca Toyota, estilo Fortuner, por un valor de ¢14,2 millones, libre de gravámenes.

Entre noviembre del 2025 y enero del 2026, dice el expediente, el empresario “convirtió recursos derivados de la narcoactividad en bienes de interés económico” y adquirió un vehículo marca Chevrolet, Tahoe, color negro, año 2026.

Este tiene un valor de contrato de $107.876,1 (aproximadamente ¢48,7 millones) y registra como propietario a CREDI Q INVERSIONES CR SOCIEDAD ANÓNIMA, con la cual suscribió un contrato de leasing.

En el acta de allanamiento, la Policía Judicial solicitó que se ordene a esta sociedad anónima aportar los expedientes de compraventa y/o financiamiento del Tahoe.

El 19 de agosto del 2024, el imputado además adquirió una finca en la provincia de Limón, cantón de Talamanca. Esta costó ¢5 millones y, de acuerdo con la escritura, adquirió la citada finca con dinero proveniente de su trabajo y ahorros; sin embargo, para la Policía Judicial, el origen de los fondos no era lícito.

Lanuza ostenta la representación legal con cargos de gerente y presidente de las personas jurídicas Fit Gala Sociedad de Responsabilidad Limitada y Resistance Fitness Center Sociedad Anónima. Sobre estas personas jurídicas se solicitó el levantamiento del secreto bancario, su anotación e inmovilización.

Adicionalmente, el OIJ solicitó el levantamiento del secreto bancario y tributario, así como el acceso y secuestro de documentación financiera y confidencial suya y del resto de los aprehendidos.

El director a. i. de la Policía Judicial, Michael Soto, confirmó que el resto de los allanamientos se llevaron a cabo en Escazú, Santa Ana, Alajuela y Pérez Zeledón.

Presuntos nexos

El Organismo de Investigación Judicial rastreó comunicaciones entre Lanuza y otro de los detenidos, de apellidos Backer Mora, para explicar los presuntos nexos entre este vecino de Santo Domingo y el grupo delictivo.

En el legajo se lee uno de estos intercambios, con fecha del 29 de octubre del 2025, en el que, a través de una llamada telefónica, los sujetos emplearon un lenguaje cifrado para referirse a montos de dinero “producto del desarrollo de alguna acción delictiva, con palabras claves como ‘pin’ y frases como ‘igual, que lo dejen en cien’”.

El 9 de diciembre del 2025, los sujetos habrían vuelto a conversar “sobre lo que podría tratarse de alguna sustancia psicoactiva, refiriendo frases como ‘si le llegaron las cafés’ y ‘sí, pero rosadillas no’”.

Por otro lado, su vínculo con el presunto cabecilla se explicaría, entre otras cosas, por una publicación en las redes sociales del gimnasio The Gym, también allanado este lunes y del cual Alfaro Flores es propietario.

De acuerdo con el expediente, en junio del 2025 se informó el cierre temporal de la sede de este gimnasio en Heredia producto de unas remodelaciones. Este centro indicó a sus clientes con membresías activas que serían trasladados, sin costo adicional, al gimnasio Lanuza Performance.

Además, durante las vigilancias y seguimientos efectuados por los agentes judiciales, se observó “de manera constante” a Lanuza Víquez en las instalaciones del gimnasio The Gym.