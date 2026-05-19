Sucesos

Caso Lusso: OIJ allanó un segundo gimnasio en Santo Domingo de Heredia a excampeón nacional de fisicoculturismo

Orden de allanamiento le achaca cooperación con presunto cabecilla de grupo que estaría lavando dinero

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Por Natalia Vargas
Este es uno de los gimnasios allanados por el caso Lusso, en el que se investiga a una organización criminal, en apariencia, dedicada al lavado de activos.
El Lanuza Performance es uno de los gimnasios allanados por el caso Lusso, en el que se investiga a una organización criminal, en apariencia, dedicada al lavado de activos. (Google Maps/Google)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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