Narcotráfico

El último viaje de Macho Coca: de su emporio en Moín a una corte de Nueva York

Gilbert Bell Fernández salió este jueves del país rumbo a Estados Unidos, donde enfrenta una acusación por tráfico internacional de drogas. En Costa Rica nunca fue acusado por narcotráfico, pero pasó 671 días en prisión por otra causa.

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Por Vanessa Loaiza N., Christian Montero, y Cristian Mora
Fotos de extraditados Macho Coca y alias Compadre
Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, fue, finalmente, extraditado este jueves 13 de agosto a Nueva York, para enfrentar una causa por narcotráfico. Antes de irse, aseguró haber sufrido tortura en La Reforma. (Foto: captura de patna/Foto: captura de pantalla vídeo del MInisterio de Justicia)







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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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