Sucesos

Macho Coca y alias Compadre harán escala en paradisíaca isla antes de enfrentar a la justicia en Nueva York

Plan de vuelo de la aeronave que trasladará a los dos extraditables contempla una primera parada en Nassau, capital de Bahamas

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Por Cristian Mora
Macho Coca y Compadre harán una escala en una isla en Las Bahamas, para luego ser trasladados a Estados Unidos donde enfrentarán la justicia.
Macho Coca y Compadre harán una escala en una isla en Bahamas, para luego ser trasladados a Estados Unidos donde enfrentarán la justicia. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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