Macho Coca y alias Compadre harán escala en paradisíaca isla antes de enfrentar a la justicia en Nueva York

Macho Coca y Compadre harán una escala en una isla en Bahamas, para luego ser trasladados a Estados Unidos donde enfrentarán la justicia.

Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, y Gabriel Lozano Bonilla, conocido como Compadre, harán una escala en Nassau, Bahamas, durante el operativo de extradición que los llevará este jueves a Estados Unidos.

Según el plan de vuelo público de la aeronave matrícula N387SC, consultado en FlightAware, la aeronave tiene programado salir del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a las 8:40 a. m. de este jueves, con destino al Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, en Nassau, Bahamas.

La llegada a la isla está prevista para la 1:55 p. m., hora local de Bahamas (11:55 a.m. en Costa Rica), luego de un vuelo estimado de tres horas y 15 minutos.

La información disponible indica que el trayecto entre Costa Rica y Bahamas se realizará en un Beechcraft Super King Air 350, un avión turbohélice bimotor.

Después de esa escala, se prevé que los extraditables continúen hacia Estados Unidos, donde ambos son requeridos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

La parada en Bahamas podría responder a necesidades operativas del vuelo, entre ellas el abastecimiento de combustible; sin embargo, hasta el momento no ha trascendido oficialmente el motivo de la escala.

Gilbert Bell Fernández viaja este jueves 13 de agosto a Estados Unidos, donde enfrentará cargos penales por narcotráfico. (Foto: Exclusiva para La Nación/Foto: Exclusiva para La Nación)

¿Dónde queda Nassau?

Nassau es la capital y ciudad más grande de Bahamas y se encuentra en la isla de Nueva Providencia. Es además el principal centro administrativo, comercial y turístico del archipiélago y alberga el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling.

La estadía en Nassau sería únicamente una escala dentro del traslado hacia territorio estadounidense y no está relacionada con los procesos judiciales que enfrentan los dos extraditables.

Bell Fernández es requerido por Estados Unidos por presuntamente liderar una estructura dedicada al acopio y envío de grandes cargamentos de cocaína, mientras que Lozano es señalado como presunto cabecilla del Caso Corona y es requerido en Nueva York por presunto tráfico internacional de drogas.