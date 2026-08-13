Gabriel Lozano, alias Compadre, presunto cabecilla del Caso Corona, también será extraditado a Estados Unidos

Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, señalado como presunto cabecilla del Caso Corona, será extraditado a Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, señalado como presunto cabecilla del Caso Corona, también será extraditado este jueves 13 de agosto a Estados Unidos, donde es requerido por tráfico internacional de drogas.

Lozano, de nacionalidad colombiana y naturalizado costarricense, será trasladado junto con Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, quien también es requerido por autoridades estadounidenses. Ambos casos son tramitados por el Distrito Sur de Nueva York.

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó este jueves para trasladar a los extraditables que serán entregados a las autoridades de Estados Unidos. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

En el caso de alias Compadre, las autoridades estadounidenses lo vinculan con presuntas operaciones de tráfico internacional de drogas desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos.

En Costa Rica, Lozano es conocido principalmente por su vinculación con el Caso Corona, una investigación contra una organización que, según las autoridades, se dedicaba al tráfico de cocaína líquida hacia Europa y Asia.

El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José autorizó su extradición en mayo, pero su entrega estaba condicionada por los procesos penales que tenía pendientes en Costa Rica.

Lozano figura como imputado en el expediente 22-000088-0622-PE, correspondiente al Caso Corona, y había sido enviado a juicio junto con otros cinco hombres.

Para facilitar su entrega a Estados Unidos, el Ministerio Público solicitó aplicar un criterio de oportunidad, mediante el cual la Fiscalía dejaría de perseguirlo penalmente en Costa Rica por esta causa.

El fiscal general, Carlo Díaz, había confirmado en junio a La Nación que se encontraban a la espera de la resolución de esa solicitud y que Lozano podría ser trasladado a Estados Unidos junto con Macho Coca.