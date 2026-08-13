Sucesos

Gabriel Lozano, alias Compadre, presunto cabecilla del Caso Corona, también será extraditado a Estados Unidos

Gabriel Lozano Bonilla es requerido por la justicia estadounidense por presunto narcotráfico y sería trasladado este jueves junto con Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca

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Por Cristian Mora
Gabriel Lozano Bonilla es el presunto cabecilla de una organización que habría enviado cocaína líquida desde Costa Rica hasta Europa y Asia.
Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, señalado como presunto cabecilla del Caso Corona, será extraditado a Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico. (Ministerio Público/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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