Sucesos

Caso Corona: Juzgado extiende la prisión preventiva contra sospechosos de traficar cocaína líquida

EscucharEscuchar
Por Vanessa Loaiza N.

El Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) dictó seis meses más de prisión preventiva en contra de un grupo de sospechosos de integrar una estructura criminal que traficaba cocaína líquida hacia Europa y Asia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso Coronacocaína líquida
Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.