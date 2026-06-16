Sucesos

Fiscalía pide suspender causa contra cabecilla del Caso Corona para agilizar su extradición a Estados Unidos

Gabriel Lozano Bonilla es requerido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico

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Por Natalia Vargas
Gabriel Lozano Bonilla es el presunto cabecilla de una organización que habría enviado cocaína líquida desde Costa Rica hasta Europa y Asia.
Gabriel Lozano Bonilla es el presunto cabecilla de una organización que habría enviado cocaína líquida desde Costa Rica hasta Europa y Asia. (Ministerio Público/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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