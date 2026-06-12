Sucesos

Juzgado suspende causa contra Macho Coca por robo de combustible para agilizar su extradición

Macho Coca tiene una causa pendiente en Estados Unidos por presunto narcotráfico

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Por Natalia Vargas
Audiencia de apelación por extradición de Macho Coca
Audiencia de apelación por extradición de Macho Coca (Esteban Bermúdez/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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