Juzgado suspende causa contra Macho Coca por robo de combustible para agilizar su extradición

El Juzgado Penal de Limón acogió la solicitud del Ministerio Público de suspender la causa que se seguía en Costa Rica contra Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, por el presunto robo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos envió dicha solicitud, conocida como criterio de oportunidad, la mañana del tres de junio, para así facilitar la extradición del limonense a Estados Unidos, donde tiene pendiente una causa por narcotráfico.

Dicha extradición quedó en firme a inicios de ese mismo mes, tras un fallo del Tribunal Penal de Apelación del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

La resolución que avaló suspender la acción penal se conoció a las 7 a. m. de este viernes y fue suscrita por la jueza Elena María Montero Acosta. En el texto, la juzgadora respaldó su decisión en el artículo 6, inciso 2, del Tratado de Extradición entre Costa Rica y los Estados Unidos, que contempla la posibilidad de que las autoridades del Estado requerido decidan no procesar a la persona reclamada o suspender una acción penal ya iniciada, para materializar su entrega al Estado requirente.

La jueza adujo, además, que a Bell Fernández se le atribuyen en Estados Unidos hechos cuya persecución podría implicar sanciones mayores de las que eventualmente se le podrían aplicar en Costa Rica.

Aunque la causa por robo de combustible se suspendió, Montero dejó abierta la posibilidad de que el proceso penal vuelva a conocerse si cambian las condiciones que justificaron la interrupción.

La figura del criterio de oportunidad ya fue aplicada en las extradiciones del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quienes fueron entregados a la justicia estadounidense el 20 de marzo por presuntos delitos de narcotráfico.

Pronta extradición

Macho Coca fue solicitado en extradición por el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York por aparentemente liderar una estructura criminal dedicada al acopio y envío de grandes cargamentos de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos, entre marzo del 2022 y agosto del 2023.

Con la suspensión de la causa por presunto robo de combustible, la única que tendía pendiente en Costa Rica, el costarricense podría ser extraditado pronto.

Como sucedió en los casos anteriores, quedaría pendiente que un tribunal en Costa Rica solicite a Estados Unidos una serie de garantías indispensables. Por ejemplo, que no se impondrá una condena de cadena perpetua ni una pena que supere los 50 años de prisión, que es la pena máxima aplicable en Costa Rica.

Dicha solicitud, que puede contemplar otros requerimientos, debe ser aceptada por el gobierno estadounidense antes de que Bell emprenda su viaje al extranjero.