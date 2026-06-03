Fiscalía pide suspender causa contra Macho Coca por robo de combustible para agilizar su extradición

Gilberth Bell Fernández, alias Macho Coca (al fondo), es requerido por una corte de Nueva York, que lo acusa de envíos de cocaína a Estados Unidos. En la imagen los abogados del empresario, Manrique Genzález y Manuel Campos García.

La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos envió la mañana de este miércoles la solicitud formal para suspender un proceso judicial por robo de combustible que enfrenta Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, y facilitar así su extradición a Estados Unidos, donde tiene pendiente una causa por narcotráfico.

Dicha extradición quedó en firme este martes, tras un fallo del Tribunal Penal de Apelación del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

El trámite del Ministerio Público, conocido como criterio de oportunidad, fue confirmado por el fiscal general Carlo Díaz, tras una consulta de La Nación. Ese despacho deberá enviar este miércoles el expediente al Juzgado Penal de Limón, para que inicie la valoración de la solicitud fiscal.

De aprobarse el criterio de oportunidad, el Ministerio Público renunciaría a la persecución penal contra Bell Fernández en el caso Petro Coca, por el delito de robo de combustible, es decir, no se le juzgaría aquí por esa causa y de esa forma se agilizaría su salida a territorio estadounidense.

Macho Coca fue solicitado en extradición por el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, que acusa al empresario, de 63 años, de aparentemente liderar una estructura criminal dedicada al acopio y envío de grandes cargamentos de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos, entre marzo del 2022 y agosto del 2023.

La figura del criterio de oportunidad ya fue aplicada para las extradiciones del exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quienes fueron entregados a la justicia estadounidense el 20 de marzo.

Díaz destacó que Macho Coca “era un objetivo de alto valor, tanto para Costa Rica como para la DEA (Administración de Control de Drogas). Es un trabajo conjunto de cooperación internacional y nos sentimos muy complacidos”, resaltó.

Manrique González, abogado defensor de Bell, dijo este martes que la decisión del juez de dejar en firme la extradición de su cliente lo tomó por sorpresa y que esperará, junto al colega con que lleva el caso, el voto completo del Tribunal para analizarlo bien y definir si interponen un recurso de apelación ante la Sala Tercera, “porque es la única superior jerárquicamente hablando”, manifestó.

González sostiene que, en su criterio, la extradición no procede. “Creíamos que no la iban a otorgar porque siempre hemos mantenido la hipótesis de que esa ley es adjetiva, pero también sustantiva, es una ley mixta” explicó.

Fuentes judiciales consultadas por este medio, sostienen que lo resuelto por el Juzgado de Apelación no puede ser objetado en una instancia superior.

En noviembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, señaló a Gilbert Bell como “uno de los más grandes traficantes de droga de Costa Rica”, conocido, dice, por la violencia con la que operaba.