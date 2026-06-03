Sucesos

Fiscalía pide suspender causa contra Macho Coca por robo de combustible para agilizar su extradición

De ser aprobado, se agilizaría extradición del costarricense.

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Por Christian Montero
Caso Macho Coca
Gilberth Bell Fernández, alias Macho Coca (al fondo), es requerido por una corte de Nueva York, que lo acusa de envíos de cocaína a Estados Unidos. En la imagen los abogados del empresario, Manrique Genzález y Manuel Campos García. (esteban/ebermudez)







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Extradición Macho Coca criterio de oportunidad
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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