Macho Coca será extraditado a Estados Unidos por narcotráfico; Fiscalía gana apelación

LA audiencia de apelación por extradición de Macho Coca se realizó la semana pasada y este martes se conoció la resolución.

Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, será extraditado a Estados Unidos, tras una resolución dictada este martes por el Tribunal Penal de Apelación del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

El Tribunal acogió parcialmente las apelaciones que habían interpuesto la Fiscalía y la Procuraduría General de la República contra la primera resolución del Tribunal Penal de Limón, que rechazó la extradición al alegar que los hechos denunciados habrían ocurrido antes de que se reformara el artículo de la Constitución Política que autoriza la extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo.

La solicitud de extradición del costarricense fue presentada por el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, que sostiene que el empresario, de 62 años, aparentemente lideraba una estructura criminal dedicada al acopio y envío de grandes cargamentos de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos entre marzo del 2022 y agosto del 2023.

Macho Coca alegó la semana pasada, en la audiencia de apelación, que los presuntos hechos por los que se le señala ocurrieron antes de la reforma constitucional aprobada en mayo del 2025.

No obstante, el Tribunal acogió la tesis de la Fiscalía y la Procuraduría de que la primera resolución, dictada por un juez de Limón, contradice pronunciamientos en los que la Sala Constitucional ya se ha referido sobre la posibilidad de extraditar a un nacional, aun cuando los hechos que se imputan ocurrieron antes de la reforma de la Carta Magna.

Resolución final

La resolución de este martes, que ordena extraditar a Bell, es definitiva y sobre ella ya no proceden apelaciones.

El juez a cargo precisó que se concede la extradición diferida de Gilberth Hernán Bell Fernández, condicionada a que primero se resuelva, en forma definitiva, la causa que tiene pendiente en Costa Rica por robo de combustible, conocida como Petro Coca.

“Asimismo, se revoca la decisión del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de Limón de dejar sin efecto la detención cautelar sin límite de tiempo y su impedimento de salida que sobre él pesaban, ordenándose ambas medidas en este acto por el plazo de seis meses en contra del extraditable para mantenerlo sujeto al proceso de extradición y poder garantizar su formal entrega”, se lee en la parte dispositiva.

Macho Coca es un objetivo de alto valor, dice Carlo Díaz

El fiscal general Carlo Díaz, dijo estar muy complacido por la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y adelantó que, al igual que ocurrió con los casos del exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, van a solicitar un criterio de oportunidad “para que no haya mayor dilación en la entrega de este extraditable”, dijo.

Es decir, la intención es no juzgarlo por la causa de robo de combustible y agilizar su salida a territorio estadounidense.

El jefe del Ministerio Público destacó que Macho Coca “era un objetivo de alto valor, tanto para Costa Rica como para la DEA (Administración de Control de Drogas). Es un trabajo conjunto de cooperación internacional y nos sentimos muy complacidos”, resaltó.

Consultado sobre si la extradición de Bell Fernández se considera de un alto perfil como ocurrió con la del exmagistrado Celso Gamboa, Díaz no dudó en ratificarlo: “Macho Coca siempre fue un objetivo muy importante a nivel nacional, lo he oído mencionar desde 1998 cuando entré a trabajar al Ministerio Público en Limón y siempre había sido un objetivo bastante grande”, dijo el fiscal general.

Defensa de Macho Coca se pronuncia

Manrique González, abogado defensor de Bell, dijo que la decisión del juez lo toma por sorpresa y que esperará, junto al colega con que lleva el caso, el voto completo del Tribunal para analizarlo bien y definir si interponen un recurso de apelación ante la Sala Tercera, “porque es la única superior jerárquicamente hablando”, manifestó.

González sostiene que, en su criterio, la extradición no procede. “Creíamos que no la iban a otorgar porque siempre hemos mantenido la hipótesis de que esa ley es adjetiva, pero también sustantiva, es una ley mixta” explicó.

Al defensor le preocupa el rango inferior de las penas en Estados Unidos, lo cual considera “un elemento sustantivo”. Bajo esa premisa nosotros siempre creímos que iba a ser denegada, incluso tenemos la fe todavía”, dijo.

Uno de los argumentos de los defensores es que alias Macho Coca se le imputan dos supuestos eventos (envíos de droga) en 2022 y 2023, “sin que exista ningún indicio de continuidad”.

Para el abogado esto no significa que se estén aceptando que los hechos, ”pero no hay ningún indicio que haga suponer que el delito es continuado para que se efectuara posterior a mayo del 2025”, concluyó el abogado.

La solicitud para extraditar a Bell Fernández se originó por una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA) en la que fuentes confidenciales confirmaron la existencia de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas, afincada en Costa Rica.

La pieza acusatoria señala que el empresario limonense, entre otras cosas, habría planeado el envío de 700 kilogramos de cocaína hacia Nueva York, en agosto del 2023.