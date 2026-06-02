Narcotráfico

Macho Coca será extraditado a Estados Unidos por narcotráfico; Fiscalía gana apelación

Tribunal de Apelación revierte decisión

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Por Vanessa Loaiza N. y Christian Montero
Audiencia de apelación por extradición de Macho Coca
LA audiencia de apelación por extradición de Macho Coca se realizó la semana pasada y este martes se conoció la resolución. (Esteban Bermúdez/La Nación)







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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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