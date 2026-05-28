Sucesos

Procuraduría tilda de ‘ilegal’ resolución que frenó extradición de Macho Coca por presunto narco; defensa sostiene que no puede ser enviado a EE. UU.

Las partes presentaron sus argumentos en una audiencia de apelación que se llevó a cabo la tarde de este miércoles en los Tribunales de Justicia del II Circuito Judicial de San José

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Por Natalia Vargas
Audiencia de apelación por extradición de Macho Coca
Gilbert Bell permanece en prisión preventiva desde octubre del 2024, cuando fue detenido por un caso de presunto robo de combustible. (Esteban Bermúdez/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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