Sucesos

Tribunal toma decisión sobre libertad de Macho Coca y fija plazo para que el Ministerio Público presente acusación

El costarricense está detenido desde octubre del 2024 por presunto robo de combustible y, tras el rechazo de su extradición, su libertad recae solamente en esta causa

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Por Natalia Vargas
Bell Fernández podría salir en libertad en dos meses. (DIANA_MENDEZ____________________)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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