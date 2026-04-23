Tribunal toma decisión sobre libertad de Macho Coca y fija plazo para que el Ministerio Público presente acusación

El Tribunal de Apelación de Goicoechea acogió la solicitud del Ministerio Público de prorrogar, por dos meses más, la prisión preventiva en contra de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, por presunto robo de combustible. Además, otorgó un plazo máximo para que el Ministerio Público presente una acusación.

Esta nueva prórroga comenzó a correr desde el 11 de abril, según explicó a este diario el abogado de Bell, Manrique González.

Bell ha permanecido en prisión preventiva desde octubre del 2024 por el caso denominado Petro Coca, en el que, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial, pertenecía a un grupo que habría obtenido ganancias de entre ¢300 millones y ¢400 millones al mes mediante el robo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Es por este caso que la medida de prisión preventiva contra Bell se ha extendido ya varias veces desde que fue aprehendido.

El costarricense, además, afronta un proceso de extradición por solicitud del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, luego de que una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) reveló que habría encabezado una estructura delictiva dedicada al tráfico de drogas, que operó entre marzo del 2022 y agosto del 2023.

La solicitud fue rechazada en marzo por el Tribunal Penal de Limón, bajo el argumento de que no es posible entregar a un costarricense por delitos que se cometieron antes de la reforma constitucional que avaló la extradición de nacionales, que entró en vigencia desde el 28 de mayo del 2025.

Aunque el Ministerio Público apeló la negativa, el juez limonense levantó la detención provisional por este caso de extradición. Esto significa que la privación de libertad en este momento solo recae en el caso de presunto robo de combustible.

El 7 de abril, cuando la Fiscalía solicitó prorrogar la prisión preventiva de Bell, su abogado, Manrique González, ofreció sustituir esta medida por otras, entre ellas la firma periódica, en virtud de que ya había pasado más de un año y medio desde que su cliente fue detenido.

“(El Tribunal) Previno al Ministerio Público de que en ese plazo debe terminar la fase de investigación que ya lleva más de un año y medio y le dijo (al Ministerio Público) que tenía que tener lista la acusación en ese caso”, afirmó González.

“Se han atrasado por razones imputables al sistema y no a don Gilbert Bell”, agregó. González indicó que espera que la acusación en contra de su cliente se presente dentro de este plazo y el Ministerio Público acate la petición del Tribunal.