Sucesos

Macho Coca habló ante jueces para explicar por qué no debe ser extraditado a Estados Unidos por presunto narcotráfico

El empresario limonense estuvo presente en una audiencia de apelación esta tarde, en la que se discutió su proceso de extradición a Estados Unidos

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Por Natalia Vargas
Caso Macho Coca
Gilbert Bell fue trasladado desde el ámbito de Máxima Seguridad de La Reforma, en Alajuela, hasta los Tribunales de Justicia de Goicoechea. (esteban/ebermudez)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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