Sucesos

Juzgado ordena juicio para seis de los 12 imputados en Caso Corona, por tráfico de cocaína líquida

Cabecilla de la organización espera resolución que agilizaría su extradición a EE. UU.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
En nuestro país el líder del grupo al parecer es un hombre de apellidos Lozano Bonilla, quien vivía en esta lujosa casa con piscina en Curridabat. Foto: Cortesía
Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, presunto cabecilla de un grupo que enviaba cocaína líquida a Europa y Asia, vivía en una lujosa vivienda en Curridabat. El sospechoso enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Imputados caso Corona juicioCabecilla alias Compadre extradición Estados Unidos
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.