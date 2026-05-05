Sucesos

Justicia autoriza extradición del presunto cabecilla del Caso Corona por narcotráfico

Hombre se encuentra en prisión preventiva desde enero pasado, cuando fue requerido para extradición

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Por Sebastián Sánchez
21 de enero del 2026. Segundo circuito judicial en Goicoechea. 07:00 hrs. Juicio en contra de Celso Gamboa previo a su extradición a los Estados Unidos. La solicitud del Ministerio Público para separar al exministro de Seguridad Celso Manuel Gamboa Sánchez del proceso penal por tráfico de influencias que tenía pendiente, ya fue aprobada por el Tribunal Penal de Hacienda, lo que despeja el camino para su eventual extradición a Estados Unidos. En la foto: Los otros imputados en el caso de tráfico de influencias Juan Carlos Bolaños y Javier. Foto: Albert Marín.
Un hombre nacido en Colombia, naturalizado costarricense, será extraditado a EE. UU. (Imagen de archivo). (Albert Marín./Juicio Celso Gamboa previo a extradición a Estados Unidos.)







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Gabriel LozanoCaso CoronaMinisterio Público
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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