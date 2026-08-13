Sucesos

Gilbert Bell, alias Macho Coca, está a minutos de ser extraditado por narcotráfico a Estados Unidos

Empresario limonense es requerido por autoridades estadounidenses por presuntamente liderar una estructura dedicada al acopio y envío de grandes cargamentos de cocaína.

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Por Christian Montero, Vanessa Loaiza N., y Cristian Mora
Gilbert Bell Fernández viaja este jueves 13 de agosto a Estados Unidos, donde enfrentará cargos penales por narcotráfico.
Gilbert Bell Fernández viaja este jueves 13 de agosto a Estados Unidos, donde enfrentará cargos penales por narcotráfico. (Foto: Exclusiva para La Nación/Foto: Exclusiva para La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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