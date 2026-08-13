Gilbert Bell, alias Macho Coca, está a minutos de ser extraditado por narcotráfico a Estados Unidos

Gilbert Bell Fernández viaja este jueves 13 de agosto a Estados Unidos, donde enfrentará cargos penales por narcotráfico.

El empresario limonense Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, saldrá este jueves 13 de agosto a Estados Unidos, donde es requerido por la justicia de ese país por presunto tráfico internacional de drogas.

Bell, de 63 años, es señalado por las autoridades estadounidenses como supuesto líder de una estructura criminal dedicada al acopio y envío de grandes cargamentos de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos, por hechos que habrían ocurrido entre marzo del 2022 y agosto del 2023.

Junto a él también saldrá extraditado el colombiano Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, de 52 años, señalado como presunto cabecilla de una organización que enviaba cocaína líquida a Europa y Asia dentro del Caso Corona.

Custodiados por agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Macho Coca y Compadre salieron del Complejo Penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, poco antes de las 6:40 a. m.

Pasaron por el antiguo radar del aeropuerto internacional Juan Santamaría a las 6:46 a. m. y a las 6:50 a. m. ingresaron a Base Dos, la terminal portuaria donde se ubican las instalaciones de Vigilancia Aérea.

Así fue la pasada de la caravana que llevaba a Macho Coca por el antiguo radar del aeropuerto

Aunque venían con fuerte custodia policial, el traslado se vio entorpecido porque no se suspendió temporalmente el tráfico de vehículos particulares y autobuses que saturan la carretera en las primeras horas de la mañana.

A su ingreso a la terminal aérea, fueron ubicados en la Sala 1 de Vigilancia Aérea, ubicada a un lado de la sala de pilotos, donde los esperaba personal de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, y el fiscal general, Carlo Díaz.

El protocolo establece una revisión médica previa, antes de ser entregados a las autoridades norteamericanas. Ambos son requeridos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico.

Poco antes de las 8 a. m. el director de la Policía de Migración, Omer Badilla, confirmó que ambos habían completado sus trámites migratorios para abandonar el país.

Omer Badilla, director de Migración confirma que los trámites migratorios se los extraditables Gilberth Bell alias Macho Coca y Gabriel Lozano alias Compadre, ya fueron completados.

Saldrán en un avión Beechcraft Super King Air 350, que, según el plan de vuelo público, saldría a las 8:40 a. m. con destino a Nassau, Bahamas y luego, se presume, continuará hasta Nueva York.

Esa escala podría estar relacionada con la necesidad de cargar combustible, pues la aeronave no tiene la independencia suficiente para volar directo hasta la costa este norteamericana.

Nueve meses de trámite

Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de alias Macho Coca en diciembre del 2025. Aunque inicialmente el Tribunal Penal de Limón rechazó la petición, el 2 de junio un tribunal de apelación acogió parcialmente recursos de la Fiscalía y la Procuraduría, lo que permitió reactivar el proceso.

Posteriormente, se suspendió una causa que Bell enfrentaba en Costa Rica por el presunto robo de combustible a Recope y, el 17 de junio, se concedió su extradición, condicionada a una serie de garantías por parte de Estados Unidos.

El último requisito pendiente llegó oficialmente el pasado 31 de julio, mediante una nota diplomática en la cual el gobierno estadounidense garantizó que Bell no sería juzgado por delitos diferentes de aquellos por los que se autorizó su extradición y que no se solicitaría ni impondría la pena de muerte.

Los fiscales estadounidenses también comunicaron que no buscarán una condena de cadena perpetua ni una pena superior a 50 años de prisión y que adoptarían las medidas a su alcance para que, en caso de una condena, Bell no permanezca encarcelado por encima de ese plazo.

Vea la explicación

Extradición de alias Macho Coca a Estados Unidos, este jueves 13 de agosto (Alonso Tenorio/La Nación)

Estados Unidos lo señaló como uno de los mayores traficantes de Costa Rica

En noviembre del 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló a Bell como uno de los mayores traficantes de drogas de Costa Rica y afirmó que era conocido por la violencia con la que operaba.

La entidad estadounidense también sostuvo que Macho Coca desempeñó un papel importante en la transformación de Costa Rica de un territorio utilizado principalmente para el tránsito de drogas a un punto de almacenamiento y transbordo de cargamentos para organizaciones criminales.

El proceso de extradición contra Bell está identificado con el expediente 25-000135-0016-PE, tramitado por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de Limón bajo la clasificación de tráfico internacional de drogas.