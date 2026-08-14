Sucesos

Macho Coca: La vida del empresario investigado por décadas, sin una sola condena

Durante años, Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, fue señalado por narcotráfico y robo de combustible, pero nunca condenado en Costa Rica. Este jueves fue extraditado a Estados Unidos, donde le imputan presunto narco.

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Por Natalia Vargas
Fotos de extraditados Macho Coca y alias Compadre
Macho Coca fue extraditado a Estados Unidos. (Foto: captura de patna/Foto: captura de pantalla vídeo del MInisterio de Justicia)







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Gilbert Bell FernándezMacho Cocaextradición
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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