Sucesos

La nueva realidad en Costa Rica: tres menores resultan heridos por arma de fuego cada semana

Aunque niños menores de un año son víctimas de violencia, los adolescentes son los principales afectados

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Fundación Merienda y Zapatos
Cada vez más niños llegan al servicio de emergencias de hospitales públicos con heridas de bala. Foto: Jonathan Jiménez Flores (Jonathan Jiménez Flores/Jonathan Jiménez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
heridos arma de fuegomenor de edadviolenciahomicidios
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.