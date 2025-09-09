Sucesos

Fiscalía alerta aumento de violencia contra menores: más de 7.000 denuncias en 2024

El aumento de denuncias por abuso, lesiones y homicidios refleja la vulnerabilidad que muchos enfrentan en sus hogares.

Por Natalia Vargas
En el marco del Día del Niño, fiscalas expusieron la cruda realidad de la violencia y el abandono que afecta a la niñez costarricense.







