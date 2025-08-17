Sucesos

En cuatro años, 245 menores fueron condenados por delitos contra la vida

El crimen organizado recluta con facilidad a menores, en un contexto de abandono social y recortes educativos

Por Natalia Vargas

En Esparzol de Puntarenas, un joven de apenas 16 años carga con siete homicidios. Hace apenas dos días, un menor de 13 años fue acribillado a plena luz del día, a escasos metros de una escuela en Alajuelita.








