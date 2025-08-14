Adolescente asesinado en Alajuelita habría sido perseguido durante 600 metros

El adolescente de 13 años que fue atacado a disparos la tarde de este 14 de agosto al costado este de la Escuela Ciudadelas Unidas en el barrio Tiribí, en San Felipe, Alajuelita, habría sido perseguido durante 600 metros.

La versión preliminar señala que el joven fue seguido por un hombre desde el sitio conocido como Las Gavetas, hasta llegar a las cercanías del centro educativo. El ofendido recibió varios de los impactos de bala en la cabeza y el homicida huyó a pie del sitio.

Fuentes policiales informaron que en la escena ubicaron 20 casquillos y que la víctima presentaba unos 15 impactos de bala en el rostro, la cabeza, el pecho y el abdomen.

La tarde de este 14 de agosto, un adolescente de unos 13 años fue asesinado a un costado de la Escuela Ciudadelas Unidas, en San Felipe de Alajuelita. Informaciones preliminares señalan que el menor de edad habría sido perseguido durante 600 metros. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

El Director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, dijo que tras el crimen se hizo un operativo de rastreo hacia la parte trasera de la escuela, ya que la información que recibieron indicaba que el autor del asesinato se fue en esa dirección.

La zona colinda con el distrito de Hatillo y al cierre de esta nota ninguna persona se reportó como detenida por este caso.

LEA MÁS: Menor de 14 años asesinado de múltiples disparos a un costado de escuela en Alajuelita

Zona de conflicto

Marlon Cubillo añadió que la Fuerza Pública está trabajando en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) “para tratar de ver quién es el responsable y recopilar evidencias para la investigación”.

“Ese tema está en investigación ahorita, esto es una zona del conflicto que hay entre los Lara y otras estructuras criminales”, afirmó el director policial.

Hasta la mañana del miércoles 13 de agosto, el Organismo de Investigación Judicial, reportó a nivel nacional un total de 543 homicidios.

182 casos corresponden a la provincia de San José, a los que se suma el asesinato de este menor en la víspera del Día de la Madre.

Tiroteo a plena luz del día

El tiroteo se reportó poco después de las 2 p. m., a plena luz del día y cuando todavía había alumnos en el centro educativo.

Aunque la Cruz Roja respondió con dos ambulancias en la escena, a su arribo el muchacho ya había fallecido, según precisó Alejandro Molina Coordinador Operativo de la Benemérita.

Según el Ministerio de Educación Pública (MEP), alrededor de las 2:05 p. m. se escuchó un tiroteo, en ese momento docentes y estudiantes de la Escuela Ciudadelas Unidas aplicaron el protocolo de tirador activo.

El MEP informó que el menor de edad no era estudiante de ese centro educativo y que no portaba ningún tipo de identificación.