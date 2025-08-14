Crímenes

Adolescente asesinado en Alajuelita habría sido perseguido durante 600 metros

Menor de edad fue atacado a balazos a un costado de la Escuela Ciudadelas Unidas, en San Felipe

EscucharEscuchar
Por Christian Montero

El adolescente de 13 años que fue atacado a disparos la tarde de este 14 de agosto al costado este de la Escuela Ciudadelas Unidas en el barrio Tiribí, en San Felipe, Alajuelita, habría sido perseguido durante 600 metros.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AsesinatoAlajuelitaMenor de edad
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.