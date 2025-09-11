Sucesos

Niño de 6 años recibe balazo en el asesinato de su padre en Oreamuno de Cartago

Ataque sucedió la noche de este miércoles en el distrito de Cipreses

Por Luis Enrique Brenes y Keyna Calderón, corresponsal GN
Asesinato en Cartago
Un hombre fue asesinado a balazos en Oreamuno. Su hijo también resultó herido. (Cortesia/Keyna Calderón, corresponsal GN)







Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

