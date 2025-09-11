Niño de 6 años recibe balazo en el asesinato de su padre en Oreamuno de Cartago

Un hombre fue asesinado a balazos en Oreamuno. Su hijo también resultó herido.

Un hombre fue asesinado a balazos en Cipreses de Oreamuno la noche de este miércoles 10 de setiembre; en el ataque también resultó herido quien sería su hijo, un menor de seis años, el cual recibió un impacto de bala en el brazo.

Según versiones preliminares, la víctima sería un hombre de apellidos Ramírez Navarro, de 33 años.

El niño fue trasladado al Hospital Max Peralta y se encuentra en condición estable. El incidente ocurrió a las 7:54 p. m. de este miércoles, cuando aparentemente los atacaron desde una motocicleta mientras viajaban en un vehículo.

En la escena se localizaron indicios balísticos. La víctima mortal habría recibido al menos cinco impactos de bala, con heridas en el pecho y el hombro. Algunos vecinos manifestaron su preocupación ante lo ocurrido, ya que se trata de un lugar muy tranquilo.

