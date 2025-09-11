Asesinan a hombre con diez balazos en Barreal de Heredia

La víctima recibió múltiples impactos de bala y fue declarada sin signos vitales en el lugar.

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 10 de setiembre en Ulloa, contiguo a la iglesia católica de Barreal, en Heredia. El ataque ocurrió alrededor de las 4:30 p. m.

Aparentemente, la víctima estaba dentro de un taller mecánico cuando los atacantes llegaron caminando al sitio. Testigos indicaron que ingresaron corriendo al local y dispararon en múltiples ocasiones contra el hombre.

El fallecido fue identificado preliminarmente con los apellidos González Rodríguez, de 33 años, conocido con el alias de Gringo. Una fuente policial detalló que a este sujeto ya le habían realizado un atentado el 7 de octubre de 2023 en Pueblo Nuevo, Limón, en el que murieron su hermana y otra persona que presuntamente fungía como su escolta.

Tras ejecutar el ataque, los sospechosos habrían huido en dos motocicletas. La Policía Municipal fue la primera en llegar al sitio, donde encontraron al hombre herido. Minutos después, a las 4:43 p. m., la Cruz Roja lo declaró fallecido.

Según el reporte preliminar, la víctima presentaba al menos diez impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Los oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía Municipal recopilan videos de seguridad para determinar la trayectoria de los atacantes. En las cercanías se habría localizado evidencia que quedó bajo custodia policial.