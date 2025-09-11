Sucesos

Asesinan a hombre con diez balazos en Barreal de Heredia

El homicidio ocurrió la tarde de este miércoles contiguo a la iglesia católica, en un taller mecánico

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes y Reiner Montero, corresponsal LN
Balacera en Barreal
La víctima recibió múltiples impactos de bala y fue declarada sin signos vitales en el lugar. (Reiner Montero/Corresponsal LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HerediaAsesinatoBarreal
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.